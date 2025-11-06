"Jalogüín"

Ya campeó la mamarrachada del Halloween. Qué horror, no por las máscaras de zombi, arañas, momias, y toda la horterez del Hollywood de los cubos de la basura. Horror nos da que nuestra cultura esté barrenada, posiblemente auspiciada por el megalómano y paranoico Trump.

Si mi vida profesional hubiera discurrido en la enseñanza, nunca hubiera consentido que ningún alumno apareciera disfrazado, pese a la oposición de los órganos rectores o los padres.

Cuando éramos chavales en la noche tenebrosa, preparábamos un incensario con un bote de conservas para hacer sahumerios con todas las porquerías a nuestro alcance, a veces con muy mala leche, lo reconozco, en las casas que no nos recibían untábamos la manija con mierda de perro (angelicos). En la novena de difuntos, la iglesia en penumbra, la juventud se quedaba atrás, los mozos aprovechaban a rozarse con las chicas, algún afortunado acariciaba por unos segundos la mano de su anhelada.

No hay comarca en España que no tenga una tradición en la noche de las ánimas, por supuesto la Santa Compaña en Galicia, en Soria la representación del cuento de Becker, El Monte de las Ánimas. En Barcelona La Noche de la Brujas, en recuerdo de las mujeres sentenciadas a la hoguera por la Santa Inquisición. Tosantos de Cádiz, Trasmoz en Zaragoza, la Estantigua en La Mancha, el magosto en el Bierzo...El espacio de esta plana sería insuficiente solo para enumerarlas. Todas ellas en el respeto y recuerdo de los muertos, celebrando la vida y compartiendo comida y dulces con los que se fueron, lo venimos celebrando desde hace tres mil años.

Señores, señoras, de forma muy especial los docentes, o velamos por nuestra cultura y milenarias tradiciones o un día no lejano festejaremos el 4 de julio o el Día de Acción de Gracias.