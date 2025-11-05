Paseo por la tumba y la cuna del nazismo

Viajar es disponer el ánimo a nuevos conocimientos y sensaciones, es abrir los poros de tu interior a lo que está por venir; viajar en grupo por placer siguiendo un programa diseñado por otros es aceptar la autoridad de quienes han previsto el periplo en base a criterios generales con un objetivo determinado. Si no acepta esta premisa nunca peregrine en grupo, jamás pida, si es mayor y cumple las condiciones, acogerse a los viajes del Club de los 60 de la Junta o a los del Imserso del Gobierno Central. Tampoco si la paciencia no está entre los elementos que llenan su mochila.

Aceptados estos supuestos -y si dispone de la salud, ratificada por escrito, y el dinero necesarios- viaje, viaje, que merece la pena. Se dará cuenta de que, en general, quienes son mayores y turistas airean su ánimo más positivo, el de los valores aprendidos en la escuela antañona, evitan los roces y se muestran más amables que nunca. Hay excepciones, claro, que también hay quienes, muy pocos, se cuelan, contestan mal o dejan tirado al que les abre hueco en el ascensor para que ellos entren, los mismos que se abalanzan como buitres en el comedor sobre la bandeja del alimento más apetecible, ¡qué le vamos a hacer!

Descubres que el castellano cuenta muy poco -o nada- en países como Alemania y que si no manejas el inglés estás perdido en un mar de voces ininteligibles. Aprendes que en ningún sitio se come mejor que en España y que hay cocinas, como la germánica, donde todo es -o así lo parece- sota, caballo y rey, o sea sopicaldos que son aguachirles, carne de cerdo flotando en salsas poco especiadas, salchichas y knödel (bolas de patata y pan). O que a quienes programan los menús (sea la empresa concesionaria del servicio, la Junta o los restaurantes) no les importa que la partida de turistas veteranos repitan la misma comida varios días. Tampoco que uno de los hoteles no tenga ascensor (así los «jubilatas» hacen más ejercicio).

Pero no todo son quejas del viaje porque no sería justo, que la balanza se inclina con creces por el lado de las alabanzas. Viajar a Baviera en este tiempo (lástima de horario de invierno que se come la tarde) es descubrir una región de cuento pintada de colorines, ordenada hasta la perfección, bella hasta el paroxismo, repleta de historia, patrimonio artístico y cultural y también de presente, un círculo que encierra al nazismo —del Nido del Águila a Núremberg— en su propia maldad. Es una lección que disecciona al ser humano, que abre su barriga para ver lo mejor y lo peor. El viaje sirve también para descubrir guías poetas, que masajean el alma de los turistas con mil emociones y metáforas. En fin, viajar es, sin duda, caminar hacia la luz.