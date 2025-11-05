Nuevo "Aldeamugre de los Ajos", su regidor, la educación, el protocolo...

In Memoriam Miguel Gila Cuesta.

Resulta que hace pocos días visitó "Nuevo Aldeamugre de los Ajos" la "mami" del máximo "factótum" de la nación con ocasión de la inauguración de un importantísimo evento religioso-cultural, de enorme trascendencia social, política, económica para el municipio, es decir, para el bienestar de sus habitantes, para el beneficio del empresariado local y, subsiguientemente, creación de empleo, notoriedad de la existencia de la localidad, por la difusión que implica su divulgación por los medios de comunicación.

Es exigencia, según dicta el "buen hacer y mejor cumplir" que cuando se recibe una visita de personas, con independencia de cualesquiera "cualidades, calificaciones" que van a dar "publicidad" al evento en cuestión, lo que tanto favorece a lograr la máxima notoriedad de la localidad, con los beneficios que todo ello conlleva; el "mandamás" de la localidad, junto con las demás "autoridades civiles y militares", vayan a recibirla al estar presente en el momento de su llegada; sin falsas excusas para no hacerlo; lo que tanto envilece, desprestigia y causa pésimo ejemplo a no seguir.

"Cortesía, urbanidad", es decir, educación; la "madurez, sensatez, formalidad, fundamento, juicio, seriedad"; lo que implica la responsabilidad; cuando se "representan a una entidad, colectividad o corporación, que ejercen los elegidos en votaciones democráticas", implican, demandan el conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico que han de "guardar y hacer guardar"; la " formalidad, responsabilidad, dignidad, rigor, celo1, sensatez, rectitud", lo que implica la seriedad"; la consideración de "ceremonial, formalidad, parafernalia, solemnidad", lo que conlleva el protocolo; y, por "imperativo legal" cumplir con lo previsto en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, arts. 3º.a), 5º.2, 12º.19, 16º.3, referentes a las Corporaciones Locales y titulares de la Alcaldía, especialmente; y no darse de autodenominados "progres de pacotilla" con la apariencia y vestimenta.

La coincidencia con la realidad es pura casualidad. Lo escrito se refiere a lo que todo ciudadano debiera considerar para asumir con un mínimo de dignidad, responsabilidad, coherencia, "savoir faire", "fair play", la mil y una obligaciones que, en todos los órdenes de la vida, tiene; y que son exigibles para el bien de sus conciudadanes y, por supuesto, para alcanzar una mínima reputación positiva en todos los ámbitos de su incumbencia como el profesional, el político, el sindical, el familiar, lo que exige empatía, reflexión, comprensión, coherencia, visión de miras....

Por cierto, el video de la "escuela nocturna de "Aldeamugre de los Ajos" cuenta con un "aventajado" alumno que pasó por estos "pagos", en Radio Zamora, en el diario "Imperio".

¡Que desastre¡, que diría la "profe".