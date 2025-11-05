¡Que dimita ya!

Y dimitió. Se tuvo que haber ido antes de enredarse en el mar de inconcreciones o de mentiras que fabricó para justificarse. En su propio partido, el PP, cuya tibieza es desaconsejable, tuvieron que animarle a hacerlo desde el principio y no que todo el mundo dio la callada por respuesta. De haberse ido, se hubiera evitado todos los bochornos por los que ha debido pasar. El peor, sin duda, el del mal llamado Funeral de Estado por las Víctimas de la DANA que fue de todo menos un funeral. Muchos ciudadanos tuvimos la sensación de que tanto insulto estaba orquestado. El dolor, por lacerante que sea, no se manifiesta de forma tan bronca.

Y si Mazón no dimitió en su momento es porque se acogió a la llamada "Ley Sánchez". La Ley gubernamental mediante la cual está prohibido dimitir, es más, esa palabra se borra del vocabulario, pase lo que pase. Y mire si pasan cosas en el entorno presidencial. Mazón se miraba en el espejo de Sánchez y si Sánchez aguanta, y mire que la que está cayendo es gorda, él también podría aguantar. Pero no ha sido lo mismo. Sánchez tiene bula, la que le dan todos los españoles que parecen ir a gusto en la burra, para hacer lo que le dé la gana, aunque también le insulten.

Nadie se acuerda ya de cómo Sánchez salió huyendo de Paiporta, mientras el rey de España, y el propio Mazón, aguantaron a pie firme. Como tampoco los que tanto vociferan parecen acordarse de aquella frase inhumana de Sánchez: "Si quieren ayuda, que la pidan". La pidieron, pero no llegó. Algún día, alguien tendrá que contar los entresijos nacionales de esta historia de vergüenza que no sólo afecta a Mazón, también afecta a la presidencia del Gobierno de España y a unos cuantos ministerios.

Mazón se ha ido. Todavía no se ha cerrado el capítulo de "El Ventorro". Las televisiones siguen llenando los gallineros de sus tertulias con este asunto que nunca darán por zanjado. Mientras tanto el fiscal general del Estado al que apoya el Gobierno está siendo juzgado, Begoña Gómez sigue en entredicho, Koldo y Ábalos cada vez más cerca del banquillo, el ministro Torres bajo sospecha y una de las queridas de Ábalos declarando que "Pedro [Sánchez] sabía todo lo de la corrupción".