Despedidas

Vuelve a ser noviembre, vuelve a oler a castañas asadas, hogares encendidos, manzanas, nueces y el crepitar en las sienes al saber que se cumple un tiempo, tiempo de despedida, por los que ya no están, por lo que fue y por lo que deja, poco a poco, de ser.

Porque la vida es eso... y no da tiempo de mucho más.

Es todo aquello que te pasa mientras tú haces otros planes, como diría John Lennon, pero desde luego que todo está sumido en la más insondable de las incertidumbres y todo, absolutamente todo, es inaprensible, debido a las propiedades fundamentales de la existencia, la in permanencia, el cambio constante y la futilidad que representa el pretender aferrarse a lo que sea.

Por tanto, hay que practicar la despedida, mas aún, el desprendimiento, como acto fundamental que nos ancla a la verdad de la vida.

Nada poseemos, ni nada poseeremos, todo está en un continuo vaivén, nadando en el océano de la incertidumbre, desde donde el hombre, ahogándose y aferrándose a cualquier cosa que "flote", grita desesperado, alegando razones, "merecimientos" y promesas incumplidas, al resto de la humanidad, al sistema, a los cielos, a Dios...

Sin respuesta, sin respuesta, hasta que descubre que el verdadero acto supremo de valentía, de humildad y la única posibilidad de salir a flote es dejar de agarrarse "a lo que sea", simplemente, soltar, dejar ir, que realmente nunca se fue dueño de nada, y por supuesto de nadie y que no siempre es posible vencer, ganar, vivir, lo cual sería asfixiante, agotador...

Y si nos seguimos aferrando a lo que ya no es, o a lo que ya no debe ser, o simplemente a lo que ya se fue, en base a la actual y omnipresente cultura de la positividad y el rendimiento, no haremos más que quedar exhaustos, trastornados y convertidos en una caricatura de nosotros mismos.

Rendirse, abandonar, salir, soltar, dejar ir, con las manos bien abiertas y el corazón lo más limpio posible, así dejamos que fructifiquen en el mundo las semillas del verdadero amor, que no es más que aquel que no es a costa del otro, si no que es porque deja ser en todo momento al otro y, desde luego, acepta con humildad y permítaseme, estoicismo, todas aquellas vicisitudes por las que la existencia nos hace transitar tan a menudo.

En este tiempo, me acuerdo de mi amigo Leandro, por estas fechas hace un año que se fue, pero también de mis padres, abuelos, amigos y "esos otros parientes" que nos brindan, en su breve paso por nuestras vidas, cantidades invaluables de amor incondicional.

Todos se han ido, todos, y de lo que un día fueron, o del personaje que representaron, poco queda ya, "pues todo lo del mundo, se queda en el mundo".

Bebamos con calma, serenidad y alegría del manantial del cambio, que fluye constante y es generoso, hasta quedar saciados, sin pretender más, porque en él hay una música también constante, que nos es dulce y familiar, como si estuviéramos ya, en casa.

"Aquello que es muy difícil de soportar, suele ser de corta duración y si dura, entonces es que es fácilmente soportable". Marco Aurelio.