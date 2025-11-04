Mis vivencias con don Herminio

A lo largo de unos años fui lazarillo, chófer y confidente de don Herminio. En nuestros largos y cotidianos paseos por la variopinta calle de Santa Clara hablábamos de lo humano y lo divino. Una frase me repetía a menudo: ¿Cómo es eso, querido Antonio, piensa mal...? Yo naturalmente respondía..., "y acertarás". No, no, seguía, "piensa mal y te quedarás corto".

La otra frase proverbial suya: cuando yo le preguntaba porqué no íbamos a tal o cual evento, que yo consideraba interesante, él siempre respondía: "a ti te han invitado, no, pues a mí tampoco". Y "si donde no te llaman vas suspirando, volverás". Y se reía gozosamente.

Yo, a menudo, le tomaba jovialmente el pelo. Tenía dos cuidadoras. Una se llamaba Gloria y la otra Celeste. Así cualquiera estando como tú en la "Gloria Celestial." Se reía discretamente. Le resultaba muy placentero.

Lo he acompañado en numerosos viajes. Donde más le gustaba ir era, naturalmente, a Pereruela. Allí mi gran sorpresa y absoluta admiración era verle participar como jurado en los concursos de alfarería y cerámica, dada su dificultad visual. Dios, pasaba sus finos y delicados dedos, lenta, meticulosamente por la pieza, por la base, por la panza, por el cuello. Su diagnóstico siempre era certero y compartido por el resto del jurado. Confieso que para mí era alucinante.

Podría contar mil anécdotas. Pero remato con esta. Cuando el 3 de octubre de 2009 inauguramos su estatua celebramos una comida multitudinaria de amigos y autoridades. Ya bien finalizado el ágape me dice don Herminio: "Estoy algo cansado. Mira a ver si podemos ir acabando". Le dije: "Herminio de aquí no se mueve nadie hasta que no salgas tú. Es el protocolo". "Qué vergüenza, yo el primero". Se me ocurrió: qué tal "El dos de Mayo". Y salimos recitando el poema de Bernardo García. "Oigo patria tú aflicción/y escucho el triste concierto/que forman tocando a muerto/la campana y el cañón/. Sorpresa!!! Siguió un cerrado y estruendoso aplauso de todos los asistentes al homenaje de don Herminio. Sonreía feliz.

Hablar de Herminio Ramos es hablar de un hombre que ha tenido como objetivo y meta en su vida recuperar, conservar, promover y difundir todas las tradiciones, todas las manifestaciones religiosas, todas las actividades artesanales. En definitiva, todo el acervo cultural, religioso y artístico de nuestras queridas tierras zamoranas.

Una veintena larga de libros publicados, cientos de pregones, miles de artículos..., he ahí el bagaje de este hombre, admirado y respetado. Amigo de sus amigos, respetuoso con sus adversarios, si es que tiene alguno, siempre afable y comprensivo.

No existe acritud en su pluma, no existe la crítica acerva en sus palabras, sólo comprensión, tolerancia y bonhomía.

Hoy quiero dedicar a Herminio Ramos aquellos hermosos y sentidos versos que el gran poeta Rafael Alberti dedicó al inconmensurable Garcilaso de la Vega:

"Si Garcilaso volviera,

Yo sería su escudero,

Que buen caballero era.

¡Qué dulce oírle, señero!

Al borde de su estribera.

En la mano mi sombrero,

Que buen caballero era".