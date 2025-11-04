El respeto, un valor en declive

El pasado día 24 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, durante el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, se pusieron de manifiesto cosas que me hicieron reflexionar. Pero si entre todas alguna me impactó, fue la opinión coincidente que varios de los galardonados que tuvieron a bien hacer uso de la palabra mantuvieron acerca del respeto. Coincidieron en destacar la importancia del respeto, como uno de los valores a enseñar, y en la preocupación que les produce el declive en el que se encuentra el que sin duda debería ser uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas.

El Rey Felipe VI, que como de costumbre estuvo genial, entre otras cosas, dijo: "hablar con los premiados siempre es un privilegio, por lo que de ellos se puede aprender". Al respecto, y en mi humilde opinión, me gustaría resaltar que, estando de acuerdo con las palabras del monarca, quisiera decir que también se puede aprender mucho hablando con cualquier persona cuya trayectoria vital pueda ser destacable, no solo por los éxitos que haya podido alcanzar, sino, y sobre todo, por el empeño que haya puesto en lograrlos. En una sociedad madura, los triunfadores no solo son los que más han destacado en aquello a que se han dedicado, que también, sino quienes, aun sin ser reconocidos, han sabido adornar sus vidas trabajando con tesón, demostrando educación, siendo veraces y, sobre todo, practicando el respeto a todos y a todo porque, como apuntara José Ortega y Gasset en su obra: "Meditaciones del Quijote", el ser humano está intrínsecamente ligado a su entorno, que es el que le moldea y es moldeado por su propia individualidad. Su frase: "Yo soy yo y mis circunstancias" pone de manifiesto lo sujeta que puede estar una persona a la totalidad de las condiciones que le rodean.

Don Felipe dijo también que, si bien es cierto que vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos inquietantes: el cultivo del individualismo, por un lado, y la pulsión globalizadora que todo lo homogeneiza, por el otro, cierto es también que sobre dicho debate sobrevuelan los valores y la educación; razón por la que educar en valores siempre puede ser una buena manera de intentar proteger a la sociedad de todos los males que le acechan.

Nelson Mandela: "La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo".

Mahatma Gandhi: "Sé el cambio que quieras ver en el mundo…".

¿Cuántos de ustedes opinan que no hay mejor manera de educar que con el ejemplo..?

Del discurso de S.M. también me gustaría señalar lo que dijo acerca de la educación: "educar en valores no consiste en negar la realidad, ni tampoco en huir de los cambios tecnológicos que ya forman parte de nuestras vidas; consiste en encontrar ese camino intermedio entre la comunidad y la persona que nos permita potenciar la vida en sociedad sin tener que abandonar el complejo universo moral que habita en cada uno de nosotros y que se perfecciona con la convivencia, si ésta se desarrolla en el marco del respeto a la diversidad". De ahí lo importante que es tratar de inculcar, a quienes puedan fijarse en nosotros, los principios y valores que permiten la convivencia en democracia.

Byung-Chul Han, filósofo y ensayista alemán, de origen surcoreano -Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, en consonancia con muchas de las cosas a las que se refirió el rey Felipe, afirmó: "las democracias se fundamentan en la moral y en virtudes como el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y, sobre todo, el respeto. Me preocupa mucho la creciente pérdida del respeto en nuestra sociedad, en la que, en cuanto alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo. Me produce tristeza saber que ya no es posible un discurso sobre el que poder apoyar la democracia".

Eduardo Mendoza, otro de los premiados, al que no voy a descubrir yo ahora porque, imagino, la mayor parte de ustedes lo conocerán, dijo: "los años me han hecho valorar sobre todas las cosas el respeto, y si algo me ha enseñado la vida es que todo es relativo. O quizá no".

¡Ahí lo dejo!