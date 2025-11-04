Si no tengo razón, perdón. Pero y si, sí

Una manifestación contra las restricciones a la ley del aborto. / Archivo

Al parecer se ha remitido al periódico "La Opinión de Zamora" el siguiente texto referido un escrito mío. Dice así:

"Buenos días: Me preocupa la errónea opinión que puedan obtener los lectores del artículo publicado por Francisco Molina en El Correo de Zamora bajo el título "En el año 2024 en Zamora no hubo abortos", ya que dicho titular es falso. En el año 2024 se registraron 198 interrupciones del embarazo en mujeres residentes en la provincia de Zamora.

Del mismo modo es falso que en otras 11 provincias no se registrase ningún aborto o que sean 12 las provincias de Castilla y León. En concreto, en Palencia se registraron 185, en Segovia 199, en Ávila 200 o en Soria 124

Los datos oficiales sobre las interrupciones pueden consultase en el Ministerio de Sanidad o en la de la Consejería de Sanidad.

Por el rigor de la información publicada en su medio me permito trasladar las falsedades anteriormente referidas, por si considera oportuno su eliminación o corrección.

Un saludo, Rufino Álamo Sanz.

Jefe de Servicio de Alertas y Respuesta Rápida".

En principio y por si el jefe de Servicio de Alertas y Respuestas Rápidas tuviera razón y yo hubiera informado mal pido perdón pues esa no era mi intención ya que no tendría ningún sentido.

No obstante mi defensa es más extensa. En mi escrito hablo de que me basaba en una noticia. Y ahora añado, que en una noticia que salió en distintos medios, además de en "el diario.es" en la que me basé (o en Público.es), también salió en El País, Newtral, Cadena Ser, etc. Busquen en google poniendo "En 12 provincias españolas no se practicaron abortos...." (donde por cierto ya salió algo similar respecto a l 2023).

Sigo con mi legítima defensa:

En mi escrito dice, incluso en el titular, para que quede claro: "En el año 2024 en Zamora no hubo abortos".

Es decir, no dice que no hayan abortado mujeres empadronadas en Zamora. Es más, la noticia en la que me basé dice que las mujeres de las 12 provincias españolas donde no se practicaron abortos en el 2014 las enviaban a otras para abortar, señalando que en el caso de Zamora suele ser a Valladolid.

En mi artículo no entro en esos detalles porque mi idea no era reproducir el dato de la notica y sí que apoyándome en el dato llegar a otra conclusión como pueden ver en el archimencionado artículo.

Dicho de otra manera, es compatible lo que yo escribí (en todo caso con buena intención pues usé fuentes fiables) con la réplica del Jefe de Repuestas Rápidas, pues él dice que en el 2024 abortaron 198 "residentes en Zamora" pero no dice dónde.

Es decir, la noticia nacional de que en 12 provincias no hubo abortos y entre ellas estaba Zamora, es compatible con que hubiera 198 abortos en Zamora pero en otras provincias. Cosa por cierto que en mi escrito insinúo cuando digo que "por estadística no es creíble que ninguna mujer que viviera en esas 12 provincias no abortara en el 2024".

Respecto a las provincias de Castilla y León que menciono como que en ellas no se practicaron abortos (siguiendo la información de gente más preparada que yo) digo que son 5 de 12 y no 12 como escribe el escrito de replica que comentamos.

O sea la afirmación de que "es falso que en Zamora no se practicase ningún aborto" pudiera ser falsa si es cierto lo que dicen medios de información nacionales, que a las "residentes" en Zamora se las envía a abortar a otras provincias.

Pero para que tengamos la fiesta en paz celebremos que hayan salido a la luz unos datos que confirman que el problema que tienen las mujeres que necesitan abortar (un derecho) no se puede complicar porque algunos profesionales aleguen objeción de conciencia, tesis que defendía en mi escrito.

¡Ah! Y si sí abortaron en la provincia que se nos diga dónde.