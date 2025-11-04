El peatón de bronce

Hace ya muchos años que Herminio Ramos se convirtió en un peatón de bronce en el borde o esquina de esa plaza triangulada de la ciudad de la que surgen los dos caminos que llevan a la catedral, o por la angostura de la rúa de los francos a la plaza de los Ciento o por el arco de san Ildefonso a las plazas de Fray Diego de Deza y Arias Gonzalo.

Sus amigos quisieron recordarle con el mismo paso con que, de carne y hueso, iba y venía, de acá para allá, desde los tiempos del instituto o de la delegación de cultura. Un andarín empedernido. Y años después a las tertulias, de las que nació una franca y provechosa amistad entre sus miembros. Uno de sus frutos fue ese "Herminio de bronce", de pie, que invita a encaminarse hacia la plaza. En los últimos tiempos su glaucoma y, sobre todo su edad, le han impedido caminar por esa arteria de la ciudad que se sabía de memoria, desde su casa de la rúa a la tertulia de la amistad a la que procuraba no faltar. Amistad de ida y vuelta diarias.

Cuando estrenó su título de Cronista Oficial de la ciudad, allá en 2002, pasó a ser cronista andariego que ejercía su cargo caminando. Miles de fotografías y diapositivas, muestra de sus innumerables viajes por todos los rincones de la provincia, explican la razón de su cargo honorífico. Se conoce la provincia y la ciudad "de pe a pa", por haberla pisado.

Herminio, al cruzar la puerta de los cien años, está siendo recordado en estas páginas. Invitado por la dirección del periódico, he de corresponder gustosamente a su solicitud, recordando al viejo profesor como semanasantero de palabra y de obra. Por su oficio de maestro y profesor, por su vocación de zamorano de La Tuda, conocedor de la historia y cultura zamoranas, la Semana Santa gozó igualmente de su predilección.

Herminio pregonó la Semana Santa en Miranda do Douro "falando" en portugués y castellano

Como originalidad, Herminio pregonó la Semana Santa en Miranda do Douro, en su catedral, allá en 1981 y, "falando" en portugués y castellano, hizo una acertada glosa literaria e histórica de las muchas virtudes de la provincia, entre ellas, esa vivencia dramática pero sobria de tantos y tantos de nuestros pueblos en esos días de Cuaresma y Pasión.

Ya años antes había llevado sus profundos conocimientos históricos como pregonero a la ciudad de Vigo en 1973 y aquí mismo, en Zamora, al año siguiente, en 1974. Y después, en 1976, en Madrid. Eran por entonces Vigo, Madrid y Zamora los tres lugares de peregrinación pregonera que se fortificaron al paso de los años, desde que en Madrid se pusiera en marcha este acto en 1951 y nueve años más tarde, 1960, en Vigo.

En Zamora, tras un intento en 1947, arrancó de forma continuada en 1955. Y así siguen estas manifestaciones de amor a la tierra y sus tradiciones, hermosamente jóvenes, como altavoces de propagación y exaltación de los muchos valores de la provincia que, al llegar la primavera, se exhiben en los días de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor por toda la provincia, con mayor o menor valor artístico, pero con una verdad y espiritualidad tan sencillas como conmovedoras.

Herminio está en esa lista de barandales de la palabra con todo merecimiento. Quienes, en razón de la edad, pudimos escucharle entonces, damos fe de ello.

Herminio también ha sido y es miembro de varias cofradías y hermandades. Es hermano de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, y cumplió su mayordomía en 1991 junto con su hijo Herminio.

Nombramiento a Herminio Ramos como hermano honorífico de la Cofradía del Carmen de San Isidoro / archivo

Se alistó en las filas de la Hermandad de Jesús, Luz y Vida, en su fundación en 1989, por la amistad que le unía al escultor paisano Hipólito Pérez Calvo, autor de la imagen, y al que Herminio le dedicó un emotivo artículo en la revista "Cuarta estación" del 2010, al fallecer Hipólito en octubre del año anterior.

Su participación activa como hermano se cierra con su nombre en la cofradía de la Santa Vera Cruz, aunque su presencia en las tres haya sido testimonial, dada su enfermedad.

Como buen escritor, ha colaborado desde los primeros tiempos de su vocación, con las ediciones extraordinarias de Semana Santa del legendario El Correo de Zamora, y de las revistas que, con fines promocionales, fueron apareciendo a lo largo de los años: "Merlú", luego "Barandales" y últimamente, desde 2006, "Cuarta Estación".

Herminio Ramos ha dejado su firma en el gran libro de la Semana Santa de Zamora. En él su presencia ha sido manifiesta, entendiendo que en la vida de la ciudad, de la que da fe como cronista oficial, la Semana Santa es uno de sus valores más representativos y valiosos, se mire por el lado de la historia que atesora, tan fecunda, o el de la religiosidad que lo creó y mantiene en pie después de tantos años.