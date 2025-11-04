Modelo de santidad

En la pasarela de la santidad y la caridad, la verdad es que apenas hay modelos. Pero haberlos, haylos. Y de reciente canonización. Me estoy acordando de San Carlo Acutis, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, cuyos restos reposan en la Iglesia de Santa María Maggiore, en Asís, que tuve el privilegio de visitar recientemente. No hay que rebuscar mucho para encontrar modelos de santidad y caridad. Los del pasado son el mejor ejemplo para los del presente.

Todo lo dicho viene a cuento porque hoy se celebra la festividad de San Carlos Borromeo, un cardenal italiano, arzobispo de Milán y figura clave de la contrarreforma católica. Si destacó por algo fue por su labor en la educación del clero, la fundación de seminarios y la atención a los pobres, que la Iglesia nunca debe olvidar porque es parte de su sagrada misión, uno de los puntales de su cometido.

Cada 4 de noviembre se honra su memoria y se celebra por todo lo alto, puesto que es el santo patrono de seminaristas, obispos y catequistas. Don Fernando, muchas felicidades y que el santo cardenal le ilumine y guíe en todo momento como ha venido haciendo hasta ahora. No es fácil expulsar del templo a los mercaderes, pero usted lo ha sabido hacer con infinita discreción. Siguiendo con las felicitaciones, me gustaría felicitar a los seminaristas, pero es que ignoro si contamos con alguno, ojalá así sea porque, la mies sigue siendo mucha y, hoy más que nunca, los obreros son pocos. Que Mateo y Lucas, ayuden a enviar obreros a su mies.

A quienes no se puede obviar, y que hoy también celebran a San Carlos Borromeo, es a los catequistas. En verdad hay que reconocer que realizan una labor extraordinaria. Son misioneros que transmiten la fe y también evangelizan. Cuando el sacerdote no llega, ahí están los catequistas ejerciendo un buen voluntariado. Lástima que de estos voluntarios no se hable tanto.

Las cosas han cambiado mucho. Hoy los cardenales y los obispos, a diferencia del santo titular del día, no fundan hospitales, orfanatos y escuelas de catecismo, pero sí se preocupan o eso quiero creer por las necesidades de todos nosotros. Y no solo las espirituales. Por esos sacerdotes rezo hoy y le pido a San Carlos su intercesión.