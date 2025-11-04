El hombre que ha identificado las voces de Zamora

Herminio Ramos ha sido desde hace años Cronista Oficial de Zamora, y por lo tanto el encargado de recordar los ecos del pasado y de plasmar las voces de la ciudad que formarán parte de nuestra historia. Es la voz de la ciudad de Zamora.

Y en los últimos años ha sido el hombre que identificaba las voces. Un hombre que mientras he sido alcalde no me veía al cruzarse. Era yo quien le decía: "Hola Herminio, ¿qué tal andas?". Y él enseguida me identificaba y respondía: "Guarido, sigue así, sigue así, ¡y no cambies!". Después comentábamos algunas impresiones sobre la gestión municipal.

Eso fue cuando él empezó a cumplir la década de los noventa. Antes, cuando la vista le acompañaba más y yo estaba al otro lado en la bancada del pleno municipal, sus ánimos siempre me acompañaban en lo que yo venía haciendo desde mi lugar en la oposición. Pero eso no quiere decir que sus planteamientos políticos fueran coincidentes con los míos -que no lo eran- sino que respetaba un trabajo y una manera de hacer. Incluso que la compartía.

Elemento conciliador, dialogante, incapaz de decir una palabra más alta que la otra y, por supuesto, fuera del esquema de polarización actual.

Siempre he considerado a Herminio una persona respetuosa y educada. Y en el esquema político en el que también ha jugado sus cartas, un elemento conciliador, dialogante, incapaz de decir una palabra más alta que la otra y, por supuesto, fuera del esquema de polarización actual.

Precisamente en la concepción de la política siempre nos hemos entendido bien: en darle valor como elemento imprescindible de convivencia, de resolver problemas, y de poner de manifiesto esas diferencias que nunca son insalvables para llegar a acuerdos. Compartimos el valor de la política para innovar y para crear algo nuevo.

Como ejemplo, ahí tenemos el gran logro de Herminio, cuando concibió la cerámica no sólo como elemento de exposición y de poner en valor el arte de los alfareros de los pueblos, sino también como rendimiento económico para las familias que sabían manejar el barro. Un legado que ha recibido Zamora en la Feria de la Cerámica y Alfarería, de la que fue su iniciador y que forma parte de la historia de la ciudad.

Como historiador sigue siendo un hombre sabio de las cosas cercanas

Esa historia que Herminio conoce porque como historiador sigue siendo un hombre sabio de las cosas cercanas, de las pequeñas cosas que rodean a la gente, de sus costumbres, de su manera de vivir, de la economía local, de los topónimos, de las historias de los pueblos y sus gentes que transmitió en tantos artículos en prensa y en libros.

Porque ha sido historiador de las pequeñas grandes cuestiones del ser humano, que le han llevado a ser lo que algunos llaman, desde la distancia, "un intelectual de provincias", como queriendo diferenciarse de los "intelectuales de altura" que muchas veces nadie entiende. Herminio es un estudioso de lo cercano y de lo que vemos y podemos tocar. Y eso sí que lo entiende todo el mundo porque son las vivencias de los pueblos: la verdadera historia.

Una historia a pie de calle, como en la calle nos acompaña su figura en la escultura de la rúa donde tiene su familia y su casa, y que tantas veces ha recorrido para conocer cada piedra del casco histórico de Zamora. Por eso es el Cronista Oficial de nuestra ciudad que ha caminado con sus pasos para conocerla, valorarla y transmitirla desde el principio hasta el final: conservando su pasado, preservando su presente y perpetuando su futuro.

Una historia que Herminio no sólo ha estudiado y recorrido, sino que ha sabido transmitir como el buen maestro de escuela que empezó siendo, fuera de esta provincia primero –como tantos maestros zamoranos- luego en la tierra de Sayago, y más tarde como profesor de Historia en la ciudad.

Herminio siempre ha estado orgulloso de ser maestro de escuela

De ahí que su nombre, rostro y trayectoria estén representados en el magnífico Museo Pedagógico de Zamora, junto a los grandes representantes de la historia de la pedagogía de esta provincia. Herminio siempre ha estado orgulloso de ser maestro de escuela. Y lo es: maestro de niños y de mayores, maestro del pasado y del futuro de Zamora.

Maestro de la historia de la ciudad que nos ha dado a conocer con su trabajo, y Cronista Oficial de esa "Ruta sentimental de Zamora" de la que todas las personas de la ciudad formamos parte, y por la que se merece nuestro agradecimiento histórico.

Por tu voz y de viva voz: gracias en nombre de la ciudad.