El hombre dispuesto siempre a enseñar

Gracias a unos pocos amigos de los muchos que tiene don Herminio pude conocerlo y realizar aquel homenaje tardío en forma de escultura a sus 84 años.

Don Herminio, humilde y sabio, se prestó amablemente a ser parte del capricho generoso con el que sus amigos habían considerado corresponder a la deuda contraída con su maestro y el MAESTRO con mayúsculas de toda la ciudad.

Los pocos días que pasé con don Herminio previos a la realización de la escultura pude ver que era una persona dispuesta a enseñar; todo le venía bien para relatar algún interesante acontecimiento o relato histórico; realmente una persona así se merecía una escultura.

Espero que por muchos años este bronce perpetúe ese recuerdo no solo de Herminio Ramos , sino del MAESTRO que todos hemos tenido en la vida y que siempre nos acompaña.