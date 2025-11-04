Opinión
Guillermo Alonso Muriel
El hombre dispuesto siempre a enseñar
Gracias a unos pocos amigos de los muchos que tiene don Herminio pude conocerlo y realizar aquel homenaje tardío en forma de escultura a sus 84 años.
Don Herminio, humilde y sabio, se prestó amablemente a ser parte del capricho generoso con el que sus amigos habían considerado corresponder a la deuda contraída con su maestro y el MAESTRO con mayúsculas de toda la ciudad.
Los pocos días que pasé con don Herminio previos a la realización de la escultura pude ver que era una persona dispuesta a enseñar; todo le venía bien para relatar algún interesante acontecimiento o relato histórico; realmente una persona así se merecía una escultura.
Espero que por muchos años este bronce perpetúe ese recuerdo no solo de Herminio Ramos , sino del MAESTRO que todos hemos tenido en la vida y que siempre nos acompaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente
- El rincón de España que los zamoranos eligen para una escapada a la playa