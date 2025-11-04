Opinión
Escultura en la ciudad de Zamora
En la media noche de un mes de octubre de 2025, cuando quedan pocos días para que nuestro querido Herminio cumpla los cien años, me pide colaboración la prensa local para dedicarle un texto en su homenaje.
Pensando en la escultura que se erigió en la ciudad de Zamora debo dedicarle unas líneas para recordar los avatares que pasamos un grupo de sus amigos para conseguirlo.
Las personas que integramos la comisión organizadora fueron los siguientes: José García San Juan, Dalmiro Gavilán Santos, Marino Jambrina Luengo (+), Justo Pichel Remesal, Aníbal del Pozo Ferrero, José Carlos Rodríguez San Gregorio, Carlos San Gregorio Pérez (+), Concepción Sánchez Hernández (+) y Rosario Sobrino Sánchez.
Las primeras reuniones se celebraron por el año 2009 y los bocetos presentados fueron de dos escultores, Guillermo Alonso y Alberto Ramos. La diferencia del presupuesto permitió que se adjudicara a la obra de Guillermo adjudicándolo con el voto completo de todos los presentes.
Previamente Guillermo había elaborado su obra en barro cuyas imágenes nos enseñó en aquel instante.
La idea de los organizadores era dar con un monumento que representase la figura de Herminio conforme a dos criterios importantes. Por un lado que este monumento se ubique en la zona del casco histórico; por otro lado que sea una representación de la idiosincrasia del homenajeado (abierto, inquieto, bondadoso, jovial…).
Hombre actual, como es nuestro personaje, prescindimos de una figura sobre pedestal para incorporar la imagen como "monumento urbano", haciéndolo cercano al ciudadano. Similares ejemplos existen en varias ciudades españolas y de otros países.
Para la realización de la obra, y gracias a la colaboración de personas expertas en la materia, se solicito a dos jóvenes zamoranos sendos bocetos que pueden verse a continuación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente
- El rincón de España que los zamoranos eligen para una escapada a la playa