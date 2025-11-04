En la media noche de un mes de octubre de 2025, cuando quedan pocos días para que nuestro querido Herminio cumpla los cien años, me pide colaboración la prensa local para dedicarle un texto en su homenaje.

Pensando en la escultura que se erigió en la ciudad de Zamora debo dedicarle unas líneas para recordar los avatares que pasamos un grupo de sus amigos para conseguirlo.

Escultura en la ciudad de Zamora

Las personas que integramos la comisión organizadora fueron los siguientes: José García San Juan, Dalmiro Gavilán Santos, Marino Jambrina Luengo (+), Justo Pichel Remesal, Aníbal del Pozo Ferrero, José Carlos Rodríguez San Gregorio, Carlos San Gregorio Pérez (+), Concepción Sánchez Hernández (+) y Rosario Sobrino Sánchez.

Las primeras reuniones se celebraron por el año 2009 y los bocetos presentados fueron de dos escultores, Guillermo Alonso y Alberto Ramos. La diferencia del presupuesto permitió que se adjudicara a la obra de Guillermo adjudicándolo con el voto completo de todos los presentes.

Previamente Guillermo había elaborado su obra en barro cuyas imágenes nos enseñó en aquel instante.

La idea de los organizadores era dar con un monumento que representase la figura de Herminio conforme a dos criterios importantes. Por un lado que este monumento se ubique en la zona del casco histórico; por otro lado que sea una representación de la idiosincrasia del homenajeado (abierto, inquieto, bondadoso, jovial…).

Imagen en barro, previa.

Hombre actual, como es nuestro personaje, prescindimos de una figura sobre pedestal para incorporar la imagen como "monumento urbano", haciéndolo cercano al ciudadano. Similares ejemplos existen en varias ciudades españolas y de otros países.

Para la realización de la obra, y gracias a la colaboración de personas expertas en la materia, se solicito a dos jóvenes zamoranos sendos bocetos que pueden verse a continuación.