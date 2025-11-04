Don Herminio Ramos, querido profesor

Hablar de don Herminio, es hablar del querido profesor, aquel profesor de la adolescencia que tuvimos la suerte de tener, conocer y admirar en el instituto Claudio Moyano de Zamora.

Hombre afable de trato fácil y de comunicación fluida, en la que siempre destacaba la tranquilidad de la clase y no el miedo infundido en otras clases por algún o algunos de los profesores que en esos años en el instituto existían.

Tuve la suerte de tenerlo y recordarlo aquel curso de 1971-1972, en cuarto de bachillerato, en un aula que llamaban "El Laboratorio", en la segunda planta del instituto, enfrente del claustro de profesores.

Ese año estábamos en aquella clase, ya que el número de alumnos del centro, así lo requería y no había aulas suficientes para todos, así que ese curso escolar transcurrió en aquella aula, donde las mesas alargadas, con taburetes altos, se apoyaban en mesas tipo estanterías, con mecheros de gas "bunsen", ya que ni dio tiempo a retirarlos, eso sí bajo la advertencia implícita del Jefe de estudios, que todo aquello era intocable.

Don Herminio, por aquel entonces, tendría unos cuarenta y seis años y nosotros los cuarenta alumnos de aquella clase, en torno a los catorce o quince años.

Le encomendaron una asignatura curiosa para un historiador ya acreditado, que fue la asignatura de trabajos manuales

Le encomendaron una asignatura curiosa para un historiador ya acreditado, que fue la asignatura de trabajos manuales, yo creo que debido a que don Herminio no había podido conseguir el puesto de profesor titular, ya que él era maestro y posteriormente Licenciado en Historias, el caso es que en aquellos claustros de profesores los rangos estaban dados: Catedráticos, profesores titulares, profesores interinos.

Estos interinos y los recién llegados recibían el encargo de repartir las asignaturas que los otros más consolidados no querían, así que había profesores que impartían Francés, y asignaturas de menor carácter y las impartían lo interinos y los últimos que llegaban.

Por eso yo creo que don Herminio aquel año recibió el encargo de impartirnos a nosotros la asignatura de trabajos manuales.

El caso es que el bueno de don Herminio, se atrevió a hacernos comprar alambre, palillos, cartulinas, pegamentos y demás utensilios y con aquellos útiles, fabricábamos "torres Eiffels", dibujos y formas de alambres, así como recortes variados para realizar obras de arte.

Él ya tenía bastante con aquellos artilugios y yo que era un desastre en esas artes, me esforcé y saque "un bien" en aquella disciplina que por cierto su nombre era Formación Manual.

Por si fuera poco, don Herminio tuvo en ese curso a mi ver otro problema, que era impartir clase a su hijo Herminio Ramos García, eso sí, nunca le he preguntado que nota saco él en esa asignatura de Formación Manual, pero conociendo a don Herminio es probable que no alcanzara "un notable", esto de los hijos era un problema ya que allí coincidimos con otros hijos de profesores, y, en concreto en ese aula, así estaba don Francisco Reboyo, profesor de Matemáticas y su hijo Francisco o doña María Teresa Rodríguez Tuda, y su hijo Joaquín.

Herminio Ramos y Rodríguez San Gregorio. / Cedida

En fin no me hubiera gustado ser hijo de cualquiera de ellos, ya que el alumnado a veces se mofaba de aquella situación y consideraba el caso como un agravio comparativo para el resto, cosa que nunca sucedió con don Herminio.

El caso es que la nostalgia de aquellos años, quedo allí plasmada, y el instituto Claudio Moyano, nuestra segunda casa, nos fue haciendo de niños a adolescentes y más tarde jóvenes, y allá por el año 1975, con un COU que en aquella época era importante y una Selectividad, primera del país, nos daba paso para acudir a la universidad, gracias a aquellos profesores que como don Herminio nos habían allanado el camino de nuestra futura vida.

Los años fueron pasando y dada la amistad que mi tío Carlos San Gregorio, pintor, tuvo con don Herminio, tuve la suerte de conocer más a fondo a aquel hombre, amistad que me honraba y de la que presumía y con el que conversaba y del que deduje que la vida era más llevadera gracias a hombres como él.

Tuvimos la suerte de ponerlo en la calle con una escultura

Viajé con él, fui parte de la Asociación Cultural Amigos de Herminio Ramos, de la que me vi involucrado con ella y con él, tuvimos la suerte de ponerlo en la calle con una escultura, que cada vez que me acerco a ella no puedo por menos de sonreír y, a veces en la noches de frías nieblas, cuando solitariamente me dirijo a mi casa, me acerco y le doy en la espalda, y le digo adelante amigo.

En fin, no me queda otra cosa que felicitarte, porque ya te llamo de tú desde hace años, y despedirme con tu saludo de siempre:

Un abrazo nacional sindicalista con voluntad de imperio, arma sobre el brazo y mirando a las estrellas.

Tu alumno y amigo.