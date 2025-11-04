Don Herminio Ramos, un docente centenario

Hace 100 años nació un maestro polifacético, un guardián de la memoria local y la artesanía y un testigo de la evolución educativa zamorana. Herminio es un puente entre dos siglos, una fuente de conocimiento para varias generaciones, un manantial que nutre la historia de una ciudad bañada por el río Duero, un mar de sabiduría acumulada con el paso y el poso de los años... Es una corriente de agua que permite navegar desde el ayer al hoy uniendo las mareas del pasado con las olas del presente.

En todas las reseñas biográficas se destaca su dilatada carrera docente iniciada en el medio rural (diversos pueblos de Guadalajara y la escuela de Cabañas de Sayago) y finalizada en la capital, primero en el instituto Claudio Moyano y, posteriormente, en el colegio Juan XXIII donde fue director. Dentro de las numerosas condecoraciones otorgadas, cabe mencionar la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio concedida en 1996.

Rememorar su paso por el instituto implica centrarse en su doble rol de alumno y de profesor. Hay dos recuerdos cuyas enseñanzas sirven para afrontar la vida. Por un lado, en un artículo publicado en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el 14 de enero de 1996, Herminio Ramos indica que conserva el Reglamento del Instituto Claudio Moyano donde en la última página del carné del alumno figuraban tres notas del buen estudiante centradas en el respeto, el estudio y la educación. Por otro lado, ha afirmado que en la década de los sesenta Ramón Luelmo le decía cuando subían por la escalera señorial "Herminio, las escaleras hay que subirlas como viejo, para llegar arriba como joven".

"Recorriendo las aulas del Claudio Moyano, se puede hacer una sociología de aquella época, de la provincia incluso, y la evolución de cada uno"

Más allá de las aulas, es muy interesante la reflexión social recogida en La Opinión-el correo de zamora el 13 de marzo de 1994: "Recorriendo las listas y los cursos de los que han pasado, hemos pasado por el Claudio Moyano, se puede hacer una sociología de aquella época, de la provincia incluso, y la evolución de cada uno, constituye un índice de orígenes, de ambientes y más tarde de comportamientos. Aquella escuela, había marcado una senda, despertado unas inquietudes y abierto una puerta que cada uno íbamos a cruzar, a pasar, puerta que marcaría en la mayoría de los casos el camino definitivo".

Inicialmente, Herminio Ramos atestigua cómo era el centro a mediados del pasado siglo, antes de la reforma: "aulas inmensas, largos y oscuros pasillos interiores con sus verjas de hierro, sólidas y cerradas muchas veces que daban una cierta sensación de encierro y misterio, aulas irregulares en los finales de las escaleras laterales que rompían la magnitud de la geometría inicial y que fueron improvisadas en épocas de penurias de espacio".

La transformación del instituto ha sido arquitectónica y educativa

No se trata sólo de un cambio estético. La transformación del instituto ha sido arquitectónica y educativa. Para Herminio con la reforma se ha ganado en luminosidad, grandiosidad y funcionalidad como se constata con "los grandes espacios de las cubiertas que yacían semiabandonadas, en un remate anárquico y acaso precipitado ante los largos años que duró su construcción".

Incidiendo en el ámbito arquitectónico, Herminio se refiere a la configuración urbanística de la zona donde se ubican diversos centros educativos señalando que "la verja del Claudio se derriba porque el colegio José Galera abre sus puertas para levantar como a espaldas del coloso que fue siempre el instituto por excelencia, y alentar los principios del saber y al otro lado se levantan los moles de la administración y el fondo de economía del Banco de España".

Originalmente, el primer instituto zamorano no tuvo una denominación concreta por lo que fue necesario elegir entre las dos opciones que se barajaron: Federico Requejo y Claudio Moyano. Aprovechando la efeméride del 75 aniversario del centro educativo, en 1994, Herminio propuso la realización de esculturas de ambos personajes.

Para el primer instituto zamorano barajaron los nombre de Federico Requejo y Claudio Moyano

Generalmente, la celebración de efemérides permite poner en valor acontecimientos y personas a través de actividades trascendentales. Herminio cuenta desde 2009 con una escultura situada en la plaza de San Ildefonso, cerca de su vivienda familiar, que reproduce su figura a tamaño real portando su característico bolso de maestro. Zamora conserva varias obras escultóricas de valor histórico-educativo.

Realmente, la petición de una escultura de Claudio Moyano para ubicarla delante del centro educativo ha sido recurrente. Herminio recoge que, en el cincuentenario de la inauguración del centro, el director José Rubio Alija encontró que en el plano primitivo estaba proyectada una estatua por lo que se propone hacer una reproducción de la estatua madrileña tanto en el 50 como en el 75 aniversario.

A pesar de que esta propuesta no ha podido realizarse, sobresale la presencia Claudio Moyano en uno de los cuatro medallones que jalonan la fachada principal del instituto, así como en uno de los carteles del espacio central del Museo Pedagógico junto a otros personajes ilustres de la educación zamorana como Herminio Ramos.

Cuando se realiza una investigación es esencial documentarse y recurrir a las fuentes. En el caso de Zamora acudir a Herminio es prioritario. Por ejemplo, sobre la prensa educativa, en un artículo de La Opinión-el correo de zamora del 26 de noviembre del 2000, afirma que: "Desde entonces (1872 cuando aparece el primer periódico escolar de Zamora) y hasta 1916 aparecen otras siete publicaciones diferentes (con cabeceras como ‘El eco de Magisterio’, ‘El maestro de aldea’ o ‘Magisterio rural’) y en ese año alumnos del Claudio Moyano y la Escuela de Magisterio lanzan una publicación para defender los intereses de los estudiantes que llega hasta 1930".

Indispensable es el maestro que abre la mente y el corazón. Zamora cuenta un valioso patrimonio humano en el ámbito histórico educativo, siendo Herminio Ramos la persona más longeva de tan importante orla. Su vocación y legado están presentes en su familia donde varios descendientes son docentes, en sus compañeros y alumnos y en todas las personas con las que ha compartido y comparte su sabiduría y conocimientos a través del lenguaje oral y escrito.

A lo largo de 100 años, Herminio ha marcado el devenir de la historia local, convirtiéndose en un referente comunitario a través de sus vivencias personales y profesionales. Durante un siglo ha ofrecido lecciones de vida, de historia, de tradición y de memoria colectiva. Sus palabras, tanto orales como escritas, constituyen un valioso legado cultural.

Solamente dos palabras, en negrita y mayúsculas, que recogen el cariño y la admiración y aparecen formadas con las letras iniciales de los párrafos que configuran este artículo y que deseo que acompañen a la felicitación por su siglo de vida: HERMINIO, GRACIAS.