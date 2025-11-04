Don Herminio y la historia

En el año 2009 se celebró un homenaje a don Herminio secundado por toda la ciudadanía zamorana. Allí tuve la oportunidad y privilegio de hablar de un enamorado de la historia, así como de su ciudad y provincia.

Don Herminio es un historiador que ha defendido con compromiso social, y transmitido con pasión a su ciudadanía la historia de su ciudad y de su tierra desde su corazón. "Sigo enamorado de mi ciudad y la encuentro deliciosamente bella y sugestivamente insuperable" (Zamora ruta sentimental 2001).

Ha estado convencido de la utilidad del conocimiento histórico. Este compromiso le llevó a estudiar Historia por libre, cuando estaba ejerciendo de maestro en Sayago, licenciándose en Madrid en 1961. Este dato no necesita más comentario.

Está convencido de que el discurso histórico es un saber e instrumento útil para la sociedad

Está convencido de que el discurso histórico es un saber e instrumento útil para la sociedad, un ejercicio de entrenamiento que ayuda a comprender el presente. La historia (la enseñanza de la historia, su práctica, la lectura de las obras históricas) constituye "la escuela del ciudadano". También enseña la complejidad de la realidad: a leer el presente de manera menos ingenua, a comprender, por la experiencia de sociedades antiguas, cómo actúan los diversos elementos de una cultura y de una formación social en relación unos con otros.

La historia debe tener una difusión en la sociedad. La mayoría de los historiadores escribimos en las actas de Congreso y revistas especializadas aislándonos del resto de los individuos.

Don Herminio ha mantenido su deseo de que el conocimiento histórico llegue al mayor número de personas: porque le gusta transmitir el vivo placer que le da su profesión. Esto lo ha alcanzado gracias a colaboración con prensa, conferencias y presentaciones de libros por todos los rincones de la geografía provincial.

Ha tenido siempre claro, sobre todo, en las últimas décadas, el transmitir la historia con belleza, seducir al lector, capturarlo, sacarlo de su realidad inmediata y meterlo en otro escenario. "Yo he querido contarte la poesía de nuestra ciudad, las calles de su historia, de su paisaje, de sus alrededores".

Ha estado al día siguiendo la más moderna historiografía al tratar de recuperar aspectos del pasado que habían sido olvidados

¿Cuáles han sido sus objetos de investigación?

Cada generación de historiadores elabora una nueva lectura de su historia. A cada sociedad le ha interesado unos aspectos concretos del pasado. Don Herminio, sin ser posiblemente consciente, lo que le aporta un mayor mérito, ha estado al día siguiendo la más moderna historiografía al tratar de recuperar aspectos del pasado que habían sido olvidados como la cultura material – etnografía, los sentimientos y mentalidades, la vida cotidiana, etc.-, y por otra parte integrar ciencias afines como la geografía. Esta moderna historiografía se concreta en lo que se ha llamado historia local. En su libro sobre Vasdescorriel la primera parte la dedica al estudio geográfico.

Los temas etnológicos le han preocupado

Los temas etnológicos le han preocupado y ocupado desde el principio. Su conocimiento y sensibilidad por el universo de los artesanos, y sobre todo, por la problemática de un futuro incierto. Cuando tuvo capacidad política y administrativa, como concejal por el tercio familiar entre 1971 y 1979, y miembro también de la Comisión de Fiestas, su compromiso se materializó en la fundación y creación de la Primera Feria de Céramica, que desde 1971 anualmente se sigue celebrando. Posteriormente, a través de sus libros, ha querido rescatar y conservar todos los oficios artesanos para salvar con ellos las mejores tradiciones de su tierra.

María Jesús Ramos y Herminio Ramos Pérez en una presentación en la Biblioteca Pública de Zamora. / Archivo

En sus publicaciones, algunas editados por él, ha querido aunar la historia y el presente a través de listados de oficios y artesanos por toda la provincia como " La cerámica popular de Zamora: cerámicas vivas" de 1976. Edita una venta de 1429 del maestrescuela al Cabildo del barro de Pereruela y "Cerámica popular de Zamora desaparecida" de 1980, "Zamora artesana" en 1982, "Lino y linares en el Oeste y Noroeste de Zamora" de 1996, "La forja y la liturgia" (2000), en colaboración con otros autores.

La Semana Santa también ha sido de interés para su pluma

La Semana Santa también ha sido de interés para su pluma, pero con un noble objetivo: dar a conocer y poner en valor la Semana de Pasión en la geografía provincial, mal conocida en la actualidad y aún más en los años 70 con " Pregón de Vigo" de 1973, "La Semana Santa sobre la geografía de Zamora" de 1977.

Su vocación de profesor lo ha llevado a la difusión y divulgación del patrimonio histórico artístico. Sobre la iglesia de San Pedro de la Nave le ha editado dos libros "San Pedro de la Nave: joya de la arquitectura cristiana occidental" de 1996, y "San Pedro de la Nave, s. VII: una iglesia para recordar" de 2001.

A la ciudad de Zamora le dedica su ruta sentimental. "La diversidad de los testimonios histórica es casi infinita todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que construye y toca, nos aporta información sobre él" (Marc Bloc).

Don Herminio emplea como vestigios históricos las huellas del pasado

Don Herminio emplea como vestigios históricos las huellas del pasado. "Las huellas del hombre las vemos en nuestras calles, en nuestros monumentos, en nuestros templos, son el testimonio vivo de su propia historia... He querido contarte cosas de sus puertas y de sus murallas, de su torres de sus iglesias, de sus veletas y de su historia". " Zamora Ruta sentimental" de 2001.

Por último, cabe destacar su breve síntesis sobre la historia de Zamora, la historia de Valdescorriel, y las presas hidrológicas de Iberduero "Valdescorriel en el recuerdo" de 1998, "Historia de Zamora" de 2000, "Un siglo de Iberdrola en Zamora, 1898-San Román, 1998-Ricobayo II la aventura de fin de siglo : el salto de San Román de los Infantes", de 1998.

No debo terminar sin reconocer su generosidad con la Biblioteca Diocesana al donar una buena parte de su biblioteca personal en la que había ejemplares de los que carecen este tipo de instituciones en nuestra región.

Estimado don Herminio, enhorabuena por su vocación y compromiso. Gracias por su dedicación y por su obra.