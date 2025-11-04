Cien años de sabiduría

Hoy es fácil caer en la adulación, pero no quisiera ser yo quien llene estas líneas de lisonjas para ganarme tu afecto. Presumo de tu amistad desde hace, casi cuarenta, cuando modelabas las últimas hornadas de alumnos.

Afirmas que, con tu edad, prefieres el "cumplemés" en vez del cumpleaños. Sin embargo, hoy es una fecha redonda. Nada más y nada menos que 1.200 meses, o lo que es lo mismo, cien años. Un siglo desde que abriste los ojos al mundo en La Tuda, tu pueblo, aquel 4 de noviembre de 1925.

Cientos de zamoranos guardan tu imagen sobre el estrado de la escuela, impartiendo sabiduría y consejos de vida. Otros muchos evocarán tu faceta de político apoyando a los olvidados, como los alfareros en la década de los setenta del siglo pasado, o constituyendo la asociación de artesanos zamoranos. Más de un lector recordará alguno de los muchos artículos periodísticos que publicaste en tu periódico, al que con ojos cansados te asomabas cada día.

Es difícil encasillarte, querido Herminio, en una faceta concreta, porque al igual que los humanistas clásicos, dominas, todas con maestría, muchas materias.

Si tuviera que definirte en unas pocas palabras te calificaría como "un hombre bueno y sabio".

"Bueno" porque el compromiso con los demás siempre lo has antepuesto a tu bienestar. "Bueno" porque siempre te has mostrado humilde, porque nunca te he visto subido en un pedestal. "Bueno" porque son muchos los que te aprecian y buscan incesantemente tu amistad. No conozco, al menos no me consta, que nadie hable mal de ti.

"Sabio" porque has mantenido tus principios hasta fin. "Sabio" porque conoces la historia de todos y cada uno de los pueblos de esta provincia, a los que has visitado y fotografiado en tus innumerables viajes. "Sabio" porque te has preocupado de enseñar la historia como una materia amena. "Sabio" porque de tus palabras siempre se saca una lección de vida. "Sabio" porque has mirado a la vida, de frente. "Sabio" porque no has conocido el desaliento y porque en todo momento, aunque los hayas tenido, has sonreído.

HERMINIO RAMOS PEREZ. / archivo

Si me tengo que quedar con una imagen de Herminio Ramos Pérez, "EL MAESTRO" (sí, con mayúsculas), es la que representa la escultura de Guillermo Alonso Muriel. Creo que supo captar tu alma. Te recuerdo caminando por las rúas de tu ciudad con el zurrón al hombro. En él atesoras las experiencias de un siglo. Lo transportas cargado de cariño y de amistades sinceras de hombres y mujeres sencillos, como tú. Y escondido entre tantas muestras de afecto portas, siempre a tiempo, tu artículo diario para el periódico o un extracto de la hemeroteca.

Paseas ligero de equipaje. Lo verdaderamente necesario anida en tu cabeza, bien amueblada, y en tu corazón generoso. Caminas con cautela pero decidido. La luz de tus ojos nunca fue tu mejor compañera, porque para tejer el futuro, el destino colocó a tu lado a María (a "Mami", como te gustaba llamarla).

Dalmiro Gavilán junto a Herminio y su esposa María. / Cedida

Aquí y allá te detienes a "pegar la hebra". Son muchos los que en tu recorrido diario te saludan. No te denominan por tu nombre, Herminio o don Herminio. La palabra mágica para atraer tu atención es ¡MAESTRO!

Te entretienes a cada paso: ex alumnos, conocidos, artesanos, estudiantes, amas de casa… Son gentes llanas, de pueblo, como tú. Para todos tienes un recuerdo y una palabra. Siempre afable, siempre sonriente, optimista.

Los años (cien) se te han echado encima y tus pies ya se niegan a llevarte a tus tertulias. Ya hemos agotado nuestro cupo de cafés compartidos. Han sido muchos a lo largo de todos estos años donde quedábamos, casi siempre, para charlar de todo y de nada, o para que me dieras algún dato que necesitaba.

Has vivido mucho. Lo malo lo has guardado en un rincón olvidado y lo bueno lo difundes a los cuatro vientos.

Hasta tu aséptica habitación llegan los ecos de esta sociedad convulsa. Es tu hija Carmen quien, cada día, te lee el periódico para mantenerte informado de la actualidad. La televisión está de adorno. Aseguras no entender lo que está pasando (tengo que confesarte que yo tampoco). En tu cabeza bullen mil ideas que a duras penas puedes expresar porque tu voz ya ha dictado todas las lecciones posibles.

Tus manos dibujan mariposas en el aire. Se entretienen con un botón intentando hilvanar tus pensamientos. Balbuceas que sobre la mesa de tu escritorio hay unas carpetas donde guardas algún trabajo inacabado. Tu mente sigue "maquinando", imaginando batallas imposibles de ganar porque quien realmente nos vence es el paso del tiempo.

No seré yo quien ponga en tela de juicio el inmenso legado que donas a esta provincia. Una veintena de libros nos revelan (solo por poner unos ejemplos, la "Zamora artesana", "San Pedro de la Nave", o "Ruta sentimental por Zamora") tu inmenso amor a esta ciudad y provincia.

Herminio Ramos le da la mano a su mujer el día de la inauguración de su escultura. / Archivo

Has tenido una vida plena donde has aprovechado todos y cada uno de estos días vividos. Has sido un alumno aplicado que ha demostrado que con esfuerzo y tesón todo se puede lograr.

Preocupado por el tiempo que te ha tocado vivir y por los problemas de tus convecinos, has despertado conciencias, has aporreado puertas cerradas y desde el estrado has formado una legión de hombres y mujeres a los que inculcaste a pensar libremente, siempre mirando de reojo el pasado histórico para no caer en los mismos errores.

Fueron muchas las veces que me recordaste: "Si cada día aprendiéramos una fecha o un dato, con el paso del tiempo seríamos una enciclopedia". Eso es lo que has sido, y eres, una memoria infalible, un dato certero, un historiador imparcial, por eso ostentas el título, ganado a pulso, de Cronista Oficial de Zamora.

Hoy serán muchos quienes tengan un grato recuerdo para el "Viejo Maestro" de corazón joven

Herminio Ramos muestra uno de sus cuaderno de rotación / Archivo

Tal y como escribí en el libro "Herminio Ramos Pérez: Un sueño de barro y piedra", esto no son más que unas pobres notas de una biografía inacabada de un hombre que el destino puso en mi camino para hacerme un poco menos ignorante. Y hoy, tampoco quiero cerrar esa biografía.

Nunca sabré ni podré devolver a este querido amigo el tiempo que le robé, y que él me donó voluntariamente, buscando datos para escribir algún reportaje o para concluir algún artículo.

Hemos compartido muchas tardes de mantel y tertulia. Paseos que desembocaban siempre en un café. Horas y horas donde desgranábamos la actualidad y donde siempre imperaba tu sensatez.

Muchas felicidades MAESTRO y como dices, medio en broma medio divertido: "Ahora, a por los 120".

P.D.: Soy consciente de que estas mis pobres palabras son muy poco para recompensarte todo lo mucho que me has dado y enseñado. Es lo único que puedo ofrecerte, además de mi más profunda admiración, mi eterna amistad y mi más sincero agradecimiento.n

No llegué a ser alumno tuyo, pero siempre estuve atento a las lecciones que cada día me ofrecías.

¿Cómo explicar a las nuevas generaciones, a quienes no te han conocido en persona, quién es Herminio Ramos Pérez?

Si tuviera que buscar un símil te definiría como el google o la Inteligencia Artificial de finales del siglo XX. Lo sabías todo de Zamora, capital y provincia, de su historia, personajes, leyendas, calles, tradiciones… Todo de todo. Con precisión, sin que te bailaran las fechas.

Vayamos al principio, cuando en 1925 venías al mundo en la pequeña localidad de La Tuda. Tu estrella apuntaba, con seguridad, a convertirte en agricultor o ganadero; de hecho, en tu juventud, apacentaste el rebaño familiar. Sin embargo, tu firme voluntad para seguir estudiando te encaminó a pastorear en las aulas, donde has forjado tu vida y la de miles de estudiantes.

De maestro de pueblo (el primer destino en Guadalajara) diste el salto a profesor interino del Claudio Moyano (aunque siempre has preferido la primera acepción) y de los colegios Amor de Dios y Josefinas.

A pesar del pluriempleo, aún tenías tiempo libre para tus cosas, tus viajes, tus estudios y, por supuesto, tu amplia familia. Y fueron precisamente tus estudiantes del instituto quienes hicieron "campaña electoral" para que en 1971 fueras elegido concejal del Ayuntamiento de la capital.

De la enseñanza, a la política. Y fue esta, seguramente, la que más te ha dado y quitado a la vez. De concejal de Cultura, donde tuviste el gran acierto de fundar la Feria de la Cerámica en 1972, a delegado Provincial de Cultura (1978-1981).

Pero no te podías estar quieto con tus alumnos y tus "pinitos" en la política. Antes de que llegara a España la democracia, te afiliaste a un partido de izquierdas en la clandestinidad. Tu perdición. Fuiste incluido en una "lista negra" que te llevó a perder tu plaza de profesor interino en el instituto de la capital.

Y vuelta a empezar. Otra vez a pedir destino en la escuela. "Mandarme donde queráis. Solo una condición: lo más cerca posible de mi casa". Te "desterraron" al colegio de Olivares. Una inspectora de Educación, vieja compañera de bachillerato, tras una visita al colegio, te recomendó que solicitaras una plaza distinta. Otra instancia más sin pedir nada en concreto, pero con una advertencia: "Allí a donde me enviéis, allí me jubilo", sugeriste a quien recogió tu escrito sin marcar destino.

En 1974 te destinaron, finalmente, al colegio Juan XXIII para impartir clases de Matemáticas, Francés y Geografía e Historia. Ocho años más tarde te nombran director del centro, donde permaneciste hasta tu jubilación en 1991.

Pero el viejo Maestro es mucho más que todo esto. Siempre nos quedará la veintena de libros que tiene publicados, los miles de artículos periodísticos y los cientos de conferencias impartidas por toda la geografía provincial, porque nunca te has negado a colaborar en todo lo que se te proponía.

Siempre has dado más de lo que se te pedía. Es por ello por lo que cuentas tus amigos y admiradores por miles.

La guinda a tu vida te llegó, otra vez, de manos de la política. En esta ocasión para unir las tres pasiones que han marcado tu existencia: la historia, el magisterio y el periodismo. En 2002 el Ayuntamiento de la capital, presidido por Antonio Vázquez (PP), aprobó por unanimidad nombrarte Cronista Oficial de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Zamora. Cargo que ostentas en la actualidad.

Secretos de la Comisión

Si hay una palabra latina que me atrae sobremanera es MAGISTER (en mayúsculas, como suena). Tal vez, solo tal vez, tenga algo de similitud con el pensamiento de Herminio. Y digo esto porque la placa que acompaña a la escultura que le homenajea fue pactada con él.

Formé parte, tuve la gran suerte de colaborar, con la pequeña comisión (siete personas) organizadora del homenaje a Herminio Ramos Pérez. Durante muchos meses trabajamos en silencio. Las ideas fueron fluyendo y acotamos lo que queríamos hacer: editar un libro, un acto académico donde resaltar la figura de Herminio, una celebración eucarística, una comida donde participara el mayor número de personas y, si conseguíamos dinero, erigirle una estatua y una medalla conmemorativa.

Semanalmente nos reuníamos en un bar, nos repartíamos tareas y exponíamos nuestros logros.

Todos hacíamos de todo y todos colaborábamos como si fuéramos uno solo. Mi principal trabajo fue el de editar un libro.

Lo tuve claro desde el principio. Tendría que escribir la biografía del homenajeado, pero solo con eso, aunque tiene una amplia historia, no me daría para un libro digno. Espigué entre los miles de artículos publicados en La Opinión-El Correo de Zamora y seleccioné 34.

Integrantes de la comisión con Herminio Ramos y la escultura de este. / Cedida

Teniendo en la comisión al artista Carlos San Gregorio, le propuse unos dibujos para acompañar al texto. Allí mismo comenzó a hacer, como a él le gustaba denominarlos, "unos apuntes". Al final fueron una veintena, además de la portada.

Presenté un ramillete de posibles títulos y al final, por unanimidad, elegimos: "Herminio Ramos Pérez: un sueño de barro y piedra".

Tres objetivos logrados. Destacar el nombre del homenajeado, unirlo a la feria del barro que organizó (y que año tras año se sigue erigiendo como la mejor de España) y por último resaltar la voluntad de este hombre, dura como el granito de la tierra que lo vio nacer.

El diseño de la medalla, a cargo de Carlos San Gregorio, teníamos tenía que representar, en la cara, al homenajeado, por lo que incluyó como más representativos cuatro objetos de barro. En el anverso debería plasmar el carácter del homenajeado. Su biblioteca, su mesa de trabajo con un libro abierto y su silla, y dos elementos más que definen a Herminio, sus gafas y su café (sus muchos los cafés compartidos a lo largo de estos años).

Lo que más desvelos y discusiones nos llevó fue escultura

Elegimos, creo que con buen tino, el boceto presentado por Guillermo Alonso Muriel. Prueba de ello son las miles de fotos que a lo largo de estos 16 años se han realizado.

Todo marchaba a la perfección. El homenaje que queríamos hacer a "El Maestro" en vida ya tenía cuerpo.

La discreción con la que llevábamos nuestras reuniones se resquebrajaba. Eran muchas las puertas a las que estábamos llamando para recabar ayuda y el secreto comenzaba a desvelarse.

El primero al que le comunicamos nuestras intenciones fue a Herminio. Nos escuchó en silencio. Nos miró con sus ojos de niño escondidos tras sus gafas y como si no fuera con él respondió: "Vaya jaleo en el que os habéis metido. Gracias". Nos abrazamos, nos estrechó la mano y acabamos de tomar nuestros cafés.

Escultura de Herminio Ramos. / Victor Garrido / LZA

Dada la categoría humana de Herminio, el secreto era ya vox populi. Así, el 20 de julio de 2009 convocamos una rueda de prensa en la que informamos de todos los detalles del homenaje. Las adhesiones comenzaron a llegar en cascada.

El siguiente paso que teníamos que dar era definir la leyenda que llevaría aquella primera escultura en las calles zamoranas a pie de calle. Volvimos a hablar con el homenajeado. Nuestra primera intención era poner: "A Herminio Ramos Pérez. Maestro, historiador, promotor de la Feria de la Cerámica y Cronista Oficial de Zamora" .

Nos escuchó como siempre, reflexionó durante unos instantes y fue muy preciso en sus palabras: "Quedaría una leyenda demasiado larga. Poner solamente ‘Al maestro Herminio Ramos Pérez’. Si algo he sido en esta vida ha sido maestro, no profesor, sino maestro, a la vieja usanza". Seguro que en su cabeza revoloteó del latín aprendido la palabra "MAGISTER".

Así fue, así lo viví y así lo he contado. El resto, ya es historia.