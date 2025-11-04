Los cien años de Herminio

Asusta la cifra. Cumplir cien años es un hito muy importante para cualquier faceta de la vida y aquí y ahora Herminio Ramos, don Herminio, los cumple en su exterior, sostenidos siempre con un empuje envidiable ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier reto.

Este viejo-joven profesor nos invita desde los cien años a que la actividad mental y física sea la que presida nuestros sueños y anhelos, nuestros problemas -personales y colectivos- con absoluta entrega y convicción.

Sayagués de nacimiento y universal en la docencia -que siempre nos la brinda, como buen profesor- hace que nos sintamos cercanos a su figura poliédrica en el saber y el trato, nunca distante.

Es un motivo muy importante, de celebración de infinitos recuerdos compartidos desde el ámbito de la Cultura y el Arte que hemos tenido la suerte y el privilegio de compartir en múltiples ocasiones.

Por todo ello, vaya mi más sincera felicitación, que no deja de ser una más de las muchas personas, -cientos yo diría - que le envían, y este abrazo a su honorable figura, extensivo a su familia y a sus hijos.

Con mi cariño y admiración.