El asiduo tertuliano

Estimado don Herminio:

Para festejar el cambio de década y reflexionar sobre los momentos vividos que son motivo de alegría y añoranza. Recordábamos allá por mi EGB que un día llegaste a clase y comentaste si me atrevía a ser tu ayudante para dar una charla, ayuda que consistía en poner un proyector.

Transcurrió el tiempo y en mis descansos de trabajo con mi compañero Sastre me unisteis a la tertulia con don José, Pozo….y todos aquellos compañeros tuyos que se congregaban en torno a un café y una buena charla, aquello que acabó llamándose "Tu rincón", y en un determinado momento apareció Carlos San Gregorio y el doble sentido a las palabras estaba servido. Han sido muchos los colegas que pasaron por aquel rincón que yo conocí y otros tantos con los que no llegué a conectar porque no siempre me reunía en aquel lugar o en otros muchos que yo no llegué a pisar.

Retomando cafés y charlas se fue pergeñando la idea de hacerte un merecido homenaje para lo que formamos un comité. Cuántas tardes de reunión, de tormenta de ideas, de organizar lo que hoy en día es tu escultura, sí, esa en la que caminas con tu bolso y tus gafas (esas que se empeñan en quitar los vándalos) y que forma parte de un momento de miles y miles de fotografías en el cruce de la iglesia de San Ildefonso y la rúa.

Llegarían los números redondos, para tu alegría, de la Feria de la Cerámica y Alfarería y la labor de reunir todos aquellos carteles que formaron 40 años de la misma (entre nosotros, cualquier excusa es buena para festejar) y a esta algarabía cultural se unieron un montón de amigos tuyos que, hoy, son míos (no los voy a enumerar porque se pondrían celosos en la prioridad) y, como no, acabamos haciendo una comida de "los amigos de Herminio Ramos" por San Pedro, cuando ésta nuestra ciudad se engalana.

Cuántos momentos vividos, siempre con lo bueno en nuestra retina y como un día me plasmaste: "Chari, haz que tus lágrimas sean la lluvia que anuncia la primavera de tu felicidad".

De tu vecina y no obstante amiga.