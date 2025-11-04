Alfa y Omega, hermana muerte y el comportamiento hacia los demás

Desde nuestra más temprana infancia con consciencia, sabemos, como también lo manifiestan todas las religiones, como las cristianas, que la existencia humana tiene fecha de caducidad, "sin saber el día ni la hora", Mateo 24:36 y Marcos 13:32, lo que debiera implicar, como tantísimas veces nos han inculcado desde el "púlpito" "estar vigilantes, como vírgenes prudentes"; todo lo cual debiera implicar y suponer conocimiento, reflexión y actitudes para el día a día en consonancia con todo ello; lo que como mínimo debiera implicar unas actitudes, unos comportamientos, exigentes con uno mismo, respetuosos con los demás, observantes de la legalidad, generosos.

"Alfa y Omega", Apocalipsis 21:6, referente del principio y fin, y que, en casi todas las manifestaciones del arte, de la literatura, se refleja; y así hasta nuestros días. También, en algunas edificaciones de "nuestra última residencia", en algunas de sus fachadas, se reflejan sus símbolos; lo que pueden corroborar cuando pasen por "los campos santos" a recordar, a orar, a quienes nos han precedido y que tantísimo les debemos, empezando por la vida y continuando con sus desvelos y amor sin fin siempre.

Ser realista, ser serio, ser consecuente, tener convicciones fuertemente arraigadas, nos ayudaran a ser más comprensivos, más tolerantes, en suma, más humanos; además que los creyentes saben, o debieran saber, que la vida terrenal implica un "camino", Salmo 16.11, que hay que "recorrer" con empatía, con humildad, con esfuerzo, con afán de superación, de mejora continua, con rectitud, de todo lo cual implica satisfacción propia y beneficios de todo tipo para todos.

Y tengamos asumido que la "hermana muerte", "… me siento tan feliz para vivir como para morir", San Francisco, (LP 100a-c), nos esperará a todos, sin excepción, antes o después; y que, sin obsesiones de ningún tipo, no hay que olvidarlo , para actuar en el día a día con las consideraciones a que hubiere lugar respecto a nosotros mismos y hacía los demás; si así fuere, seríamos todos más consecuentes y felices en nuestras humanas relaciones diarias.

Ya los clásicos griegos, grandes pensadores de los que estamos "bebiendo" las culturas actuales; en el ejercicio de sus tareas, de sus compromisos civiles y políticos con sus conciudadanos, elaboraron "Tanatos", como Dios de una muerte tranquila.