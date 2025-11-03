Siempre en el recuerdo

Un año más se cumple con la tradición, se eleva a homenaje la memoria y a oración el recuerdo. Es una fecha importante y trascendental. Hoy, en el cementerio zamorano de San Atilano y en todos los camposantos de España, se rinde homenaje a cuantos han muerto en servicio a la patria. No hay honor más grande. Hoy, por lo tanto, es día de oración. No hay que dejar de orar por los ausentes y por los presentes. Porque la oración es sanadora y salvífica.

El Reglamento de Honores Militares establece en su artículo 41: "Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra". A las once de la mañana, con la marcialidad propia de las Fuerzas Armadas, con la austeridad que acreditan, con la brillantez que jalona todos los actos que llevan a cabo, honrarán como corresponde a los fallecidos que ocupan una humilde, sencilla pero digna sepultura en la tierra a la que, un día, todos volveremos.

Cómo me gustaría conocer la historia de sus moradores. Por el momento de ellos sabemos el nombre, la fecha de nacimiento y la de su paso a la reserva eterna. Humildes soldados, servidores de España que dieron lo más importante, su vida, por España. Su vida es el mayor compromiso y sacrificio por la patria, sin otro color que el rojo y gualda de la enseña nacional, ni otra ideología que el amor a la patria.

Por ellos y para ellos será el recuerdo y la oración de sus compañeros formados. Ejército y Guardia Civil unidos. Y el general Julio Rello, comandante militar de Salamanca y Zamora, dando las órdenes pertinentes. No hay corazón de soldado que no rece por sus compañeros muertos. Sin sentimentalismo, sin vehemencia, sin exageración. Basta, simplemente, con sentirlo.

En este día, hay que elevar nuestra oración, la de los militares y la de los civiles, por todos aquellos que sirvieron a España y por España entregaron su vida. Ellos permanecerán siempre en el recuerdo individual y colectivo de quienes nunca les abandonan.n