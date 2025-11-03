Sobre el Puente de Piedra

Parece que acaba de zanjarse la polémica de mayor recorrido que ha afectado al Puente de Piedra de Zamora desde su reapertura el 25 de marzo, en la semana previa a la Semana Santa de este año. Otras han quedado asumidas, ya integradas en su herencia para siempre. La cierta sensación de prisa que orbitó en torno a su nueva puesta en servicio llevó a dejar algunos detalles en el aire, como los remates de la barandilla metálica reinstalada dando continuidad al pretil en la entrada norte o los acabados del pavimento. Pocos días después de su apertura, el Ayuntamiento colocó sendas placas de bronce alusivas a las torres, mientras aprovechó para pasar una radial y rebajar las cuarcitas que sobresalían y hacer una suerte de canaletas, entre la banda de rodadura y las losetas de granito, que condujeran las aguas hacia los desagües. Otra cuestión de bulto, y que ha pasado más de puntillas, fue el tipo de piedra empleado. Una problemática que viene repitiéndose en la mayoría de intervenciones patrimoniales realizadas en nuestra ciudad que afectan a la pudinga zamorana, y que ya abordamos en estas mismas páginas el 29 de septiembre de 2010 bajo el título "Piedras o la ciudad ocre". Precisamente en la columna del haber, el acertado criterio de no admitir sino material de óptima calidad y durabilidad para garantizar su perduración justificó, por supuesto, los retrasos. Se suman otros buenos detalles como la integración de las luminarias o la misma solución general del resultado, además de algunos aún más sutiles como el que mencionaré a continuación. Más allá de todo ello, el puente se abrió al tránsito y la intervención sobre el viaducto potenció de forma exponencial un bien patrimonial de extraordinario valor. El paisaje urbano del Duero ahora es más coherente, más armónico, más rotundo y aún más engranado con el resto de estructuras defensivas de la ciudad y los demás bienes monumentales. Urge aún su iluminación monumental. A partir de aquí nos resta, ojalá no se demore en exceso, reconstruir el resto de elementos fortificados del puente, como argumenté en este diario en mi artículo "Volver a ver la luz" de 19 de junio de 2024.

La polémica, decía, de mayor recorrido acaba de quedar resuelta. Y los apenas 6 centímetros de altura que parecen faltar al nuevo pretil del viaducto acaban que quedar justificados. Creo que, tras medio año de disquisiciones, se ha impuesto la cordura. Desde luego, con este resultado ganamos todos. Y, como dice mi amigo Fernando, en Zamora tampoco somos tan altos… Más allá del chascarrillo, la cuestión no es menor. Sencillamente porque entran en conflicto la legalidad y los criterios de intervención patrimonial. Quizá por ello esta problemática ha alcanzado el cariz del que hemos sido testigos durante estos últimos seis meses, implicando al menos al proyectista y jefe de obra, la empresa constructora, los técnicos municipales que deben visitar y avalar la intervención, la comisión provincial de Patrimonio, el político de turno y la ciudadanía que, al fin y al cabo, utiliza y paga la obra.

Aludía más arriba a algún detalle realmente sutil del que goza la intervención sobre el Puente de Piedra, y que ha sido la verdadera causa de la consabida polémica. No ha sido argumentado apenas ante la opinión pública, pero entraña el auténtico quid de la cuestión, dando muestras de la verdadera competencia profesional y la probada sensibilidad del redactor del proyecto de intervención en el puente. A la hora de plantear la solución arquitectónica a llevar a cabo, el arquitecto debía definir la concreción que el pretil debía adoptar. Por ejemplo, empotrar las luminarias en el pavimento o hacerlo en la propia nueva estructura. La sutileza en los detalles siempre es importante, y a veces acaba siendo decisiva. A pesar de que pueda parecer obvio. La opción elegida por el técnico ha sido, si no estoy demasiado errado, respetar con fidelidad las dimensiones de los sillares que conforman los paramentos conservados del puente, ajustando a ellas las medidas de las piezas que conformarían el nuevo pretil. De modo que el número de hiladas de piedra y sus dimensiones en el nuevo muro de protección fueran congruentes con el resto de la estructura del viaducto. Una opción por la coherencia, el equilibrio y la delicadeza. Y así quedó resuelto. Haber redimensionado el tamaño de los sillares para salvar los centímetros de la discordia hubiera sido –para cualquier técnico- el modo de cubrirse las espaldas, pero quizá no la manera más excelente de intervenir sobre un bien patrimonial con vocación de fidelidad y respeto. Por supuesto, la seguridad quedó salvaguardada mediante la anchura de muro de 45 centímetros, lo que hace que quien se quiera tirar sea por una acción deliberada y no por puro accidente. Y ahora que se consolida el estado actual del pretil como definitivo, imagínense la aberración que hubiera supuesto para el monumento cualquiera de las medidas lanzadas al viento para suplementar esos centímetros restantes…

El conflicto ha venido quizá por ser más papistas que el papa. La ley está para cumplirla, por supuesto. Y las medidas que impone el Código Técnico de Edificación son de obligado cumplimiento en las obras de nueva ejecución. Ciertamente el pretil del puente lo era. 110 centímetros si la caída es superior a 6 metros, 100 en caso de que el uso fuera exclusivo para vehículos. Sin embargo, hay que tener claro que no es lo mismo, ni puede serlo de ninguna manera, intervenir en un bien patrimonial con casi 1000 años de historia, o 600, o 70 incluso, que hacerlo sobre una obra de nueva planta. Ni puede serlo en el caso de bienes públicos que conforman el paisaje monumental y cultural de los pueblos frente a edificios y estructuras sin apenas repercusión. Por supuesto, se puede generar un conflicto entre alcanzar la medida exacta indicada por la legislación en un bien patrimonial, y ser cuidadoso y fiel a los criterios de restauración sobre ese monumento. Entre el respeto máximo por un bien patrimonial heredado y la acción legalista para salvar la norma. Desde luego, cuando lo segundo se convierte en criterio inapelable en este tipo de intervenciones, cuando el documento básico de seguridad (SUA) se torna en máxima instancia ordenadora de la actuación patrimonial, quizá estamos más a salvar las espaldas que a cuidar, poner en uso, potenciar, mimar y dar lo que necesita exactamente por sí mismo cada uno de los bienes que constituye nuestro patrimonio. Más aún diría, sin maniqueísmos, que ambas son y pueden ser posibles. La fórmula es el sentido común. Y las excepciones dictadas precisamente por el sentido común, que proporcionan lo mejor en el espíritu de la norma, más que en el cumplimiento puntilloso de ésta. Para eso está la experiencia probada, la competencia profesional y el buen hacer de técnicos y funcionarios conforme al criterio inexcusable de servicio, más allá del legítimo negocio o el salario mensual. Sin miedos a la sombra de la norma por la norma. Desde luego, sólo así ganamos todos.

Quizá las circunstancias sobrevenidas en los últimos meses a tenor de nuestro Puente de Piedra nos ofrezcan una buena lección para el futuro. Que el objetivo primero es nuestro patrimonio histórico por sí mismo y en su contexto, haciendo de la legislación el instrumento de intervención a su servicio en conformidad con sus características propias y específicas. Ningún monumento se levantó pensando en la norma que hubiera de venir 500 años después. Nuestra inteligencia nos habilita para armonizar la segunda a la primera. Quizá haciendo también aquí honor al lema de la RAE: limpia, fija y da esplendor.