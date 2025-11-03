"Hay gente pa tó". Según algunos lo decía con frecuencia el famoso torero Rafael el Gallo. También hay "gente pa tó", a la hora de redactar titulares que solo llegan a entender unos pocos. Ayer, sin ir más lejos, me encontré en un diario nacional de información general, de esos que aún publican en digital y en papel, el siguiente titular: "Indra monta un ‘war room’ para anular a SAPA y rematar la compra de Escribano". Repito, se trata de un diario de información general no especializado en nada concreto, incluida la información económica. Confieso que no me enteré de nada. Tras indagar aquí, allá, y acullá, fui entendiendo, poco a poco, de qué iba la cosa. Por si estuviera alguien interesado en saberlo, a continuación les facilito algunos de esos datos. Indra es una conocida empresa española que fabrica productos de defensa; un "war room" (habitación de guerra) es un lugar que se emplea en casos de guerra para definir estrategias y, ahora, al parecer también para temas de política o grandes decisiones empresariales. SAPA es otra empresa del sector de defensa y Escribano es el CEO (antes director general o consejero delegado, según los casos) de Indra, o sea, el líder de la empresa. A partir de ahí si les interesa el tema pueden olvidarse del titular y adentrarse en la noticia.

Y es que, parece ser que hay que estar al corriente de un sin fin de términos y nombres de todo tipo para poder entender determinadas informaciones. Una veces son el uso y el abuso de anglicismos, otras un batiburrillo de siglas. Algunas otras, inundar el texto con términos demasiado técnicos que el autor de la información da por conocidos o que le parecen más repolludos. Pero el caso es que no todos estamos adornados del don de la sabiduría y hay muchas cosas que se nos escapan. Por eso, para que nos podamos enterar de lo que dicen las noticias, aquellas deberían cumplir al menos con dos de las cuatro cualidades que deben estar presentes en cualquier redacción, como son la claridad y la concisión.

Otras veces el enredo del jeroglífico procede del mundo de la técnica. Así, cuando nos dicen que un tren se ha parado por estar mal la catenaria, se están refiriendo al cable aéreo que se encuentra suspendido por encima del tren, cuyo nombre procede de una curva, llamada "catenaria". Si algún ingeniero de caminos nos habla de las "clotoides" como si tal cosa, no se está refiriendo a unas islas paradisiacas, sino al encuentro de una recta con un círculo, en definitiva, a unas curvas que se utilizan para diseñar carreteras y autopistas. Lo mismo que si se tratara de una "lemniscata", otra curva en forma de ocho recostado, o de infinito, que sirve para idéntico fin. Así que, si nos lo aclararan previamente cogeríamos la onda, y evitaríamos quedarnos a dos velas.

En el mundo del derecho sucede algo similar, ya que muchos de sus términos son muy específicos o proceden del latín (para algunos latinajos) que al que más y al que menos, si su formación no ha ido por la senda de las letras, se les habrá oxidado su significado. Cierto es que, desafortunadamente, algunos de ellos los oímos y leemos tan a menudo que sabemos de lo que van. Así estamos al tanto de lo que es la prevaricación, el cohecho, la falsificación de documento público o el tráfico de influencias. Pero hay otras acepciones, como la de "mutatis mutandis" (cambiando lo que se debía cambiar), o como la de "otrosí digo" (además, o a más a más, que dicen los catalanes) que suenan muy bien, pero que no estamos seguros de su significado si nos las sacan de contexto.

Algo parecido ocurre con el mundo del deporte. Así términos como "zona de tres cuartos", "carrilero", "zona ancha", "trencilla", "caño" y otras muchas acepciones no son fáciles de imaginar si no se es un consolidado aficionado al fútbol.

El teatro también tiene lo suyo, porque eso de decirse "mucha mierda" para desearse suerte en una representación, hay que explicarlo. "Bocadillo" (intervención breve de un actor) y "peine" (entramado en el escenario para colgar luces, sonido etc.) tampoco tienen el significado que podrían aparentar a simple vista.

Es en el mundo de la medicina donde, quizás, proliferen más los términos que desconocemos. Son cientos o quizás miles, tanto concernientes a la anatomía, como a la calificación de los diagnósticos o a la fisiología. Algunos suenan muy bien, como los de "ubiquitina", que es una pequeña proteína; "braquiorradial", un músculo del brazo, y "acromatopsia", que define a quien no puede distinguir los colores. Otras, como la "epicondilitis lateral", también suena muy bien, pero solo la entenderíamos si se nos dijera antes que era la lesión de codo del tenista.

Pues eso, que en una información que esté dirigida al público en general debe primar un lenguaje divulgativo e inclusivo, en el que primen la claridad y la concisión, y donde se huya en lo posible de los tecnicismos. Así nos podremos enterar todos de que va la cosa.