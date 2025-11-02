Hoy comparto mucho más que un experimento sociológico. Dado que estamos en las fechas señaladas en el calendario cristiano para recordar a los difuntos, imaginé que un modo de celebración podía ser que la Inteligencia Artificial (IA), tan de moda en los últimos tiempos, escribiera un texto sobre el significado de evocar a los familiares y seres queridos que ya no están con nosotros. Y la respuesta tardó menos de cinco segundos: "La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles y universales de la vida. Deja un vacío que el tiempo, aunque suaviza el dolor, nunca llena por completo. Sin embargo, en medio del duelo, existe un consuelo profundo y perdurable: el poder de la memoria y la forma en que elegimos honrar el legado y el amor de quienes se han ido. Recordar a quienes amamos no es aferrarse al dolor, sino mantener viva su esencia y el impacto positivo que tuvieron en nuestras vidas. Es transformar la pena en un homenaje constante". La IA también sugiere copiosas formas y maneras de mantener viva la memoria de quienes partieron: crear un álbum de recuerdos, continuar sus pasatiempos, plantar un árbol, crear un proyecto benéfico, etc.

No me digan que las respuestas que acaban de leer no se ajustan a lo que ustedes hubieran escrito. Yo confieso públicamente que la notificación de la IA concuerda con mi modo de interpretar la ausencia física de los familiares y seres queridos que ya no están conmigo. Por ejemplo, hecho muchísimo de menos a mis padres, que evoco todos los días y, a veces, de un modo tan perenne que algunos amigos no lo entienden, diciéndome que sufro de una obsesión que debo corregir. Yo les respondo que no tienen ni pijotera idea del uso de ese vocablo para describir la remembranza de quienes han marcado, de un modo tan significativo, tu biografía. En ocasiones se lo tengo que recordar echando mano del diccionario de la Real Academia Española. Buscamos el significado de obsesión y encontramos dos respuestas: "1. Perturbación anímica producida por una idea fija. 2. Idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud". Y tras leerlo, los amiguetes quedan totalmente rotos y descalabrados. Les digo que yo me sentiría del mismo modo, porque jamás pensaría que quienes recuerdan a los seres queridos, aunque sea de un modo permanente, sufren de una perturbación anímica.

Hasta aquí el brevísimo experimento sociológico o, si ustedes prefieren, el pequeñísimo juego que he compartido para honrar a nuestros familiares y seres queridos. Que los instrumentos utilizados (experimento versus juego) no impidan observar que lo realmente relevante es el significado que los recuerdos tienen para los seres humanos. La IA también nos dice que, "en el vasto universo de la filosofía, la memoria y, por extensión, los recuerdos, ocupan un lugar central y multifacético. Lejos de ser un mero almacén de datos pasados, el acto de recordar es considerado un pilar que sostiene la identidad, el conocimiento y la moralidad. La filosofía ha explorado su naturaleza, su fiabilidad y su papel en la construcción de nuestra realidad". En resumen, son como la arquitectura del ser. Y la destrucción de la arquitectura, especialmente la que forma parte del patrimonio cultural o histórico, tiene consecuencias que trascienden el mero colapso físico de una estructura. Afecta profundamente a la identidad, la economía y la continuidad cultural de una comunidad. Por eso es tan importante recordar a quienes han sido tan relevantes y significativos en nuestras vidas.