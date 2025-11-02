Un país pendiente de juicios

O los viejos y eternos versos de Jorge Manrique ("Cuan presto se va el placer/como después de acordado/da dolor/como a nuestro parecer/ cualquiera tiempo pasado/ fue mejor") siguen presentes en mi mollera, o la llamada rabiosa actualidad me lleva a comparar, y no para bien, lo que sucede ahora con lo que ocurría hace algunos años, pongamos, incluso, en plena Transición. No recuerdo, y mira que intento hacer memoria, una avalancha similar de juicios, sentencias, apelaciones y demás compañeros mártires. Entonces era bastante raro que un juicio acaparara titulares y marcara la agenda pública e influyera tanto en nuestras vidas. Hoy día, al contrario.

No digo que aquello fuera lo fetén fetén y que esto, lo de ahora, sea una anormalidad propia de un país muy dado a la ley del péndulo, a las oscilaciones casi inexplicables. No establezco comparaciones, ni conclusiones. Simplemente llamo la atención sobre algo que está ahí y que protagoniza noticias, reportajes, tertulias, discusiones. Un repaso, aunque sea superficial, a los medios de comunicación nos introduce enseguida en el mundo de los tribunales y, ¡ay!, en su repercusión en la política, que es tanto como decir en nuestras vidas. Hace un par de fechas nos hemos enterado de que la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su actuación en los incendios forestales del pasado verano que quemaron miles y miles de hectáreas en Zamora, León y Palencia. La denuncia la efectuó la Asociación Bierzo Aire Limpio en agosto, que, entre otras acusaciones, recrimina la ausencia de prevención, coordinación y trasparencia institucional en la gestión del gobierno castellanoleonés.

Ignoramos qué recorrido le aguarda a la denuncia. En la Junta están tranquilos, a juzgar por las palabras de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que jamás ve problemas ni errores en sus actuaciones; solo en las de Pedro Sánchez. En la oposición, se congratulan del paso dado por la Fiscalía y esperan que se depuren responsabilidades políticas y, claro, penales, según afirma el procurador de Podemos Pablo Fernández, quien, sin embargo, alerta de que Suárez-Quiñones, al ser juez de profesión, tiene buenos contactos en la judicatura. Veremos cómo evoluciona el asunto. De lo que no cabe duda es de que la apertura de diligencias ha devuelto al primer plano los terribles fuegos de hace meses. La vigencia de los juicios.

Esta postura de la Fiscalía coincide con otra similar en Andalucía. Allí, el Ministerio Público investiga los fallos en el cribado del cáncer de mama en muchas mujeres; tantas que aún no se sabe (o eso dicen en la Junta andaluza) cuántas son ni en qué lugares habitan. La Fiscalía pide algo tan elemental como información sobre lo ocurrido. No lo tiene fácil. Hasta el momento, el gobierno de Moreno Bonilla ha dado versiones y más versiones, muchas de ellas contradictorias, y quitándole importancia a una cuestión gravísima.

Como quiera que los juicios mandan en bastantes demarcaciones, es obligatorio recordar que, en Valencia, una jueza está intentando aclarar qué ocurrió la trágica noche de hace un año cuando la DANA se llevó por delante 229 vidas y arrasó varias localidades. Y más cerca, en Valladolid, continúa celebrándose el juicio por la trama eólica en esta tierra. Ha transcurrido tanto tiempo desde que comenzó el proceso que ya parece algo del Pleistoceno. Pues no. Se piden un total de 130 años de cárcel y 800 millones de indemnización para ex altos cargos de la Junta y empresarios por la comisiones que, presuntamente, eh, presuntamente, cobraron por autorizar ciertas instalaciones eólicas. El que pagaba podía poner torretas; el que no pasaba por caja, pues, eso; presuntamente, eh, presuntamente.

O sea, que pasan cosas, juicios, pero para ciertos opinadores lo más relevante es el precio de las gafas que sacó Pedro Sánchez en el Senado. Ole, ole y ole.