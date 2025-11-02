Los jóvenes alzan la voz contra la despoblación, escuchémoslos

"Razones para quedarnos" es un evento que se ha convertido en referente de la lucha contra la despoblación en la provincia. Este año, con el título "La voz de los jóvenes", la jornada organizada por LA OPINIÓN DE ZAMORA cobra especial relevancia, ya que es precisamente el futuro de esta generación el que está en juego. En un contexto en el que nuestro país enfrenta un fenómeno de pérdida de población alarmante, especialmente en áreas rurales y menos favorecidas, iniciativas como esta amparan el análisis profundo del impacto en la sociedad zamorana y alientan la búsqueda de alternativas.

La despoblación es un problema extendido en muchas regiones de España. Sin embargo, Zamora destaca por su dramática realidad. La provincia cuenta con aproximadamente 168.000 habitantes, lo que representa una disminución de más del 10% en la última década. Municipios enteros se ven abocados a un mañana incierto. Este éxodo rural está impulsado por la falta de oportunidades laborales y servicios básicos, con una tasa de desempleo que, aunque ha experimentado cierta mejora, todavía se sitúa en el 9,32%.

La jornada "Razones para quedarnos" se consolida así en una plataforma esencial para dar voz a los jóvenes, quienes son los principales afectados por estas circunstancias. A menudo, sus preocupaciones e inquietudes quedan eclipsadas por el ruido político y las decisiones tomadas sin consultar realmente a quienes más sufrirán las consecuencias. Este encuentro social ha reunido a jóvenes, instituciones y representantes de diversos sectores para discutir abiertamente las causas de la despoblación y proponer soluciones concretas. Una oportunidad única para que las nuevas generaciones articulen sus necesidades, compartan sus experiencias y se conviertan en agentes activos de cambio. Porque sin escuchar a quienes construyen y construirán la Zamora de los próximos años o décadas de poco sirve hablar de futuro. Ellos, los que han decidido quedarse, o los que tras formarse en el extranjero apuestan por regresar a su tierra natal, son los que pueden marcar el camino a seguir con sus vivencias y, por qué no, también sus reivindicaciones.

El título "La voz de los jóvenes" no es casualidad. En este marco, se busca fomentar un espacio donde puedan expresar sus opiniones, reflexiones y propuestas sobre cómo lograr que Zamora sea un lugar atractivo para vivir, trabajar y formar una familia. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pirámide poblacional de Zamora muestra un envejecimiento significativo, ya que más del 25% de la población tiene más de 65 años. Esta tendencia resalta la urgencia de atraer a jóvenes que puedan revitalizar la demografía de la provincia. La participación activa del colectivo es fundamental porque son ellos quienes llevarán adelante el legado de Zamora, y su visión es necesaria para construir un futuro sostenible. Las inquietudes surgidas en estos encuentros pueden guiar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población joven, haciendo un llamamiento a la inversión en educación, empleo y nuevas tecnologías.

Además, jornadas como "Razones para quedarnos" contribuyen a la formación de una conciencia colectiva sobre la importancia de luchar contra la despoblación. Es vital crear un sentido de pertenencia entre los zamoranos, instando a la comunidad a valorar los recursos culturales, naturales y humanos que posee la provincia. Este enfoque puede generar un nuevo interés por parte de jóvenes que, tras escuchar relatos inspiradores de quienes han decidido quedarse y hacer de Zamora su hogar, comienzan a reconsiderar sus propias opciones. El teletrabajo, una de las grandes apuestas de la Junta de Castilla y León para atraer a nómadas digitales, quizá no sea la panacea, pero sí un punto de inflexión.

No obstante, el éxito de estos encuentros dependerá en gran medida de la voluntad política para implementar las ideas y propuestas que se ponen sobre la mesa. Las instituciones deben estar dispuestas a escuchar y actuar en consecuencia, facilitando la creación de empleo y la mejora de servicios en el medio rural. Invertir en formación, innovación y desarrollo local no es solo una cuestión de justicia social, sino una necesidad imperante para evitar que Zamora se vacíe aún más.

Centrando el debate en la voz de los jóvenes, "Razones para quedarnos" pretende abrir una ventana de esperanza y posibilidad para que las futuras generaciones se sientan parte del cambio. El reto es que un número creciente de zamoranos queramos quedarnos, contribuir y prosperar.