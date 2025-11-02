Conmemoración de los fieles difuntos

Zamoranos acuden al cementerio capitalino, pese a la lluvia. | J. L. F.

Después de celebrar ayer la fiesta dedicada a todas las personas que gozan de la presencia de Dios en el Cielo, la Iglesia nos invita a rezar hoy de modo especial por los difuntos.

El Evangelio de hoy recoge una pequeña parte del diálogo de Jesús con sus apóstoles durante la última cena, en el que, a raíz de una pregunta de Tomás, les revela que solo a través de él se puede llegar al Padre. Podemos imaginar la inquietud e incertidumbre de los apóstoles ante los acontecimientos que están viviendo. El Maestro se ha mostrado en un modo especialmente solemne y, también, emotivo. Seguramente percibirían que estaban a las puertas de algo grande, quizá ese algo que no terminaban de entender desde que comenzaron gozosos a seguirle.

Es natural que los hombres, ante la muerte, sintamos también inquietud e incertidumbre. Incluso miedo. Es el momento final, aquel al que nos hemos preparado desde siempre y que sabemos que a todos nos llegará algún día. En este contexto, Jesús nos pide que confiemos en él. Que creamos en él, porque no nos dejará solos en ese momento y nos llevará a su morada celestial. Por eso Jesús es el camino, porque no somos nosotros quienes alcanzamos el cielo, sino que nos conduce él. Jesús es la Verdad porque en ese trance imponente de la muerte, todas las verdades que nos rodean se deshacen ante la única verdad del amor de un Dios que da la vida por sus hijos y que solo espera que le acojamos. Por último, Jesús es también la vida porque él participa, desde toda la eternidad, de la vida divina junto a su Padre.

Hoy celebramos la vida y no la muerte. Nuestra fe cristiana no celebra el culto a la muerte, sino a la vida. La misma visita al cementerio, lugar de descanso, -etimológicamente significa dormitorio- como bien dice el pueblo fiel, "se durmieron en el Señor", es toda una llamada a la esperanza, la muerte no tiene la última palabra, la muerte no nos separa del amor que Dios nos tiene, y también una llamada a tender puentes, mediante la oración y la eucaristía podemos seguir ayudándonos en esa comunión de los santos, donde se une la iglesia que peregrina con la iglesia triunfante de los santos y donde se puede interceder por la iglesia purgante.

En palabras del papa Francisco en el cementerio romano: "La conmemoración de los difuntos tiene este doble sentido. Un sentido de tristeza: un cementerio es triste, nos recuerda a nuestros seres queridos que se han marchado, nos recuerda también el futuro, la muerte; pero en esta tristeza, nosotros llevamos flores, como un signo de esperanza. Y la tristeza se mezcla con la esperanza. Y esto es lo que todos nosotros sentimos hoy en esta celebración la memoria de nuestros seres queridos, ante sus restos, y la esperanza. Esta esperanza nos ayuda, porque también nosotros tenemos que recorrer este camino. Pero con la flor de la esperanza, con ese hilo fuerte que está anclado en el más allá. Y esta ancla no decepciona: la esperanza de la resurrección".