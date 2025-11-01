Opinión | Zamoreando
Por lo nuestro
OPINIÓN | "Estos son días de honrar a los muertos. A los nuestros y a los de los demás, siempre con un respeto imponente. Estos son días de cementerio, de flores, que no tienen por qué ser solo crisantemos"
Rompo una y las lanzas que hagan falta a favor de lo nuestro, de lo de toda la vida, no de lo importado que nada tiene que ver con nuestras costumbres y tradiciones. Blasonamos de ellas constantemente y cuando hay que tirar para adelante las aparcamos, les damos la espalda, las sumimos en el olvido. Del comercio de Zamora no me lo esperaba. También han caído en brazos de "Halloween" y, además de los escaparates, propietarios y trabajadores se han disfrazado de familia Adams o de Camilla Parker-Bowles en su reciente visita al Papa, ofreciendo encima "truco o trato" a niños y a mayores. Me rebelo. Lo llevo francamente mal.
Estos son días de honrar a los muertos. A los nuestros y a los de los demás, siempre con un respeto imponente. Estos son días de cementerio, de flores, que no tienen por qué ser solo crisantemos. Aunque, cuando de veras se quiere y están vivos en el recuerdo cualquier día es válido para visitar a nuestros difuntos en su última morada. Y de rezar. No podemos abandonar la oración que forma parte también de estos días de recuerdo y de un dolor, salvo que sea reciente, que el tiempo suaviza un poquito.
Estos son días de resucitar a Don Juan Tenorio. A Indalecio Campano hay que ponerle un monumento. No desfallece. Por fuerte que sean las modas que vengan del otro lado del Atlántico o de los Pirineos, él revive a los inmortales personajes de don José Zorrilla. Se me ocurre, que el comercio tradicional de Zamora, el poco que queda, e incluso las franquicias, deberían hacer lo propio. En lugar de tanta calabaza y tanta bruja, un sofá y don Juan y doña Inés, reeditando aquel… "No es verdad ángel de amor…." En el centro del comercio o a la puerta si hace bueno.
Ni calabazas, ni muertos vivientes, ni trucos o tratos, ni brujas, ni nada de todo eso que, a fuerza de meterlo en casa, en las aulas, en los comercios y en los establecimientos públicos, le han quitado protagonismo a lo que de verdad importa, es decir, a lo nuestro. Por lo nuestro, lo que haga falta, como si hay que subvencionarlo. Qué pena que perdamos entidad, identidad y todo aquello a lo que nos han llevado las modas importadas. n
