Al norte de Sierra Morena, y separada de la sierra de Cazorla por el Guadalquivir se encuentra la comarca cordobesa de Los Pedroches. Allí, entre montes y dehesas, vacas y cabras, la cooperativa aceitera OLIPE lleva siete décadas dando de comer a unas mil familias.

Hace once mil años

Escucho en un programa mañanero de la radio agraria a esos aceituneros altivos cantando las alabanzas de su modo de vida y de la producción de tres tipos de aceite de oliva virgen extra: el ecológico, el convencional y el biodinámico. Como no sé lo que significa biodinámico, se le pregunto a Google, que me contesta que, a grandes rasgos, es un olivar pastoreado.

Manda carallo, el futuro de la alimentación pasa por volver al pasado.

Se adelantó el artista alemán Wolf Vostell, asentado en Malpartida de Cáceres, donde se encuentra su Museo Vostel-Malpartida (MVM) un lugar de encuentro entre la Vida, el Arte y la Naturaleza cuando defendió aquello de: "A la vanguardia por la tradición".

Pueden cambiar los manejos olivareros y la música de Rosalía, lo que no varía es el lamento de las gentes del campo. El mismo pesar en todas partes: la gente joven se marcha para labrarse el Currrículum Vitae en la gran ciudad y ya no vuelve.

De poco importa que se investigue e introduzcan mejoras, como una variedad nueva dentro del picual, el nevadillo blanco. Una aceituna con más polifenoles y antioxidantes, lo que la hace más apta para su uso en productos de higiene y cosmética.

Tampoco hay población de fuera que quiera venir a recoger la aceituna. Ni contratada en origen ni contratada en una galaxia muy muy lejana. Atrás quedaron los tiempos en que cientos de familias se ganaban sus buenos jornales yéndose a Francia para la campaña de la recogida de la uva. Muy atrás, cuando la gente se hacía con un buen dinerito recorriéndose media geografía patria moviéndose de campaña de recogida en campaña de recogida.

A Putin y a Xi Jinping, al igual que a la juventud, tampoco les interesa el nevadillo blanco y sus aplicaciones como milagroso producto anti aging. Esos dos viejos están más interesados en el trasplante de órganos de jóvenes para prolongar su vida hasta los 150 años. No sorprende, se cuenta que ya Cleopatra se bañaba en leche de burra y la condesa Bathory en sangre de doncellas para mantenerse jóvenes y lozanas.

No me entra en la cabeza cómo alguien puede prefiere malvivir en Madrid o Barcelona antes que ganarse honradamente la vida cuidando de esos majestuosos olivos, recolectando la aceituna y elaborando aceite o sus derivados. Me lo explican, me lo vuelven a explicar, y sigo sin entenderlo.

Lo que no entiende Juan Manuel de Prada, otro zamorano de corazón, es cómo no revienta nuestro sistema de pensiones y nos lleva a todos por delante. Escribe el escritor y columnista que no le salen las cuentas. Ni a él, ni a mí, que empecé a cotizar hace más de un cuarto de siglo sabiendo que no cobraría pensión. Ni a nadie.

Nuestro sistema de pensiones tiene el mismo futuro que ese revival de la casete que nos intentan vender: Ninguno. Muchos viejos y pocos jóvenes. A lo que hay que sumar que el cincuenta por ciento de la población activa consta oficialmente que no trabaja. Deben de vivir muy bien de ser influencer o generador de contenidos, sea lo que signifique eso. O de alquilar pisos como apartamentos turísticos. Y hasta de invertir en criptomonedas o en otros productos tecno-financieros.

¿Qué pasará cuando empiecen a jubilarse los del Baby Boom, los que tienen entre 48 y 65 años y ya no cobran las pensiones mínimas de un aceitunero altivo o de un humilde pastor de ovejas? Y que, además, según datos del INE son unos 25,3 millones de españoles. O lo que es lo mismo, el 26 por ciento de la población española.

Una generación, que según un estudio de Caixa Bank Research son los que más se han enriquecido durante su ciclo vital. Llegan a la jubilación con un buen nivel de recursos económicos acumulados, y ha concentrado su riqueza en la vivienda y otras propiedades inmobiliarias.

No me hace falta ser Wolf Vostell ni Gandalf el Gris para adelantarme al futuro y vaticinar que gobierne quien gobierne, Sagasta o Cánovas del Castillo, el ahorro de las familias por Real Decreto - Ley será considerado producto de lujo: planes de pensiones, jubilación y ahorro, seguro médico privado, segundas viviendas, garajes… van a pasar a pagar una burrada en impuestos. Y es que para seguir manteniendo este sistema insostenible hacen falta muchos pardillos que lo avalen. ¿Y quién va a contribuir? Los de siempre, el pobretariado, las clases trabajadoras y la pequeña burguesía. Los riquiños no, esos juegan en la Liga de las estrellas.

He dicho infinitas veces que ante futuro incierto que nos aguarda hay que regresar a la tierra roja de Tara, y lo mantengo. Hago mías las palabras de mi compañera Santiaga, Ganadera en Red de Almería, que defiende que "por muy mal que vengan dadas, con un pedacico de tierra, unas gallinas y una cabra siempre se ha sacado adelante a los hijos".

Es el fallo que tienen las criptomonedas, que no se comen.

Volverán, porque siempre vuelven, las oscuras golondrinas, junto a las danas, los apagones, el crack de la Bolsa, la guerra, la muerte, el hambre y la peste. Y cuando lo hagan, los rebaños seguirán en el monte como hace once mil años cuando se domesticó el primer muflón.

Desde entonces han caído Roma, la Unión Soviética, la movida madrileña y el resto de imperios. Vienen nubes negras por el horizonte, sí, pero mientras haya un pastor en el campo, el futuro no dará miedo. Porque con asteroides o sin ellos, el mundo va a seguir igual que hace once mil años. n