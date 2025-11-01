El lenguaje del bronce

En Zamora sabemos de campanas. No solo porque nuestra ciudad es un museo de piedra con más templos románicos que ninguna otra, sino porque su sonido sigue marcando el pulso del tiempo en pueblos donde aún se escuchan los toques manuales. En la torre del Ayuntamiento también cuelga una campana, testigo muda de celebraciones y sobresaltos. El eco de ese bronce, que atraviesa calles y plazas, encierra más física de lo que parece.

El sonido de una campana no es una nota simple, sino una combinación de frecuencias que resuenan a la vez. Cuando el badajo golpea el metal, este vibra y esas vibraciones se transmiten al aire. La forma y el grosor del bronce determinan el tono, y el aire, la humedad o el viento modifican la distancia que alcanza. En las noches frías y tranquilas del invierno, cuando el aire es más denso, las campanas pueden oírse a varios kilómetros. Por eso los pueblos de Zamora, con sus valles abiertos y su silencio, eran un escenario perfecto para esa acústica natural. El eco se extendía sin obstáculos y llegaba a las aldeas vecinas, donde todos sabían interpretar lo que significaba cada toque.

Durante siglos las campanas fueron el sistema de comunicación más eficaz del medio rural. Avisaban de incendios, tormentas o fallecimientos, llamaban a misa o a concejo y, en ocasiones, pedían ayuda. En Sayago o Aliste todavía hay quien recuerda el toque del “detentenublao”, una costumbre que buscaba espantar las nubes cargadas de granizo. Más allá de la creencia popular, aquel toque tenía también una curiosa explicación física. El sonido de las campanas, de baja frecuencia y gran potencia, se propaga mejor en días húmedos y tormentosos. No movía las nubes, pero sí llegaba más lejos, amplificando su efecto simbólico.

Hoy la tecnología ha silenciado muchas torres. Las campanas automáticas repiten los toques, pero sin alma ni eco. Sin embargo, algunos jóvenes, agrupados en la Asociación de Campaneros Zamoranos, siguen subiendo a las torres para mantener viva esta tradición

En muchos pueblos de la provincia solo había dos campanas, una grande y otra pequeña, lo suficiente para crear distintos ritmos y significados. Se tocaban con cuidado, esperando a que el eco del golpe anterior se apagara antes de dar el siguiente. Esa pausa no era solo respeto, también física pura. El bronce necesitaba liberar su vibración antes de volver a sonar con nitidez. Los buenos campaneros lo sabían sin fórmulas ni ecuaciones, aprendiendo por el oído y la experiencia lo que hoy podríamos explicar con diagramas de ondas y frecuencias de resonancia.

El sonido de las campanas también dependía de su entorno. Las torres de piedra del románico actuaban como cajas de resonancia, amplificando los graves y filtrando los agudos. No era casualidad que en Zamora, ciudad de templos macizos y muros gruesos, los tañidos tuvieran una profundidad particular. Era arquitectura al servicio del sonido, una sinfonía entre la materia y el aire.

Hoy la tecnología ha silenciado muchas torres. Las campanas automáticas repiten los toques, pero sin alma ni eco. Sin embargo, algunos jóvenes, agrupados en la Asociación de Campaneros Zamoranos, siguen subiendo a las torres para mantener viva esta tradición. Lo hacen con una precisión que une oficio y ciencia, conscientes de que cada golpe tiene su tiempo y su frecuencia, igual que un músico con su instrumento.

Y todavía hoy, en este Día de Todos los Santos, hay un sonido que sobrecoge más que ningún otro. Es el toque de difuntos, el "encordar" que se mantiene en muchos pueblos zamoranos. Sencillo pero contundente, hiela la sangre en las venas, con dos campanas que dialogan a ritmo lento, sin prisas pero sin pausas. Primero la grande, luego la pequeña, y por último ambas al unísono cerrando el rito. No hay partitura que lo explique mejor que la física del sonido y la memoria del corazón.