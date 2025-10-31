Opinión | La Mirilla
"A pesar de mis reparos, tengo que reconocer que la ciudad de Zamora me ha encandilado y que me ofrece una calidad de vida que no tenía antes"
Hace unos meses, apareció una oportunidad laboral que nos hizo replantearnos nuestra vida. El cambio era grande, dejar Zaragoza para venir a Zamora después de 14 años viviendo en tierras mañas. La decisión no fue fácil, pero apostamos por dar un giro de 360 grados y volver a nuestra comunidad.
Reconozco que durante semanas pensé que Zamora era demasiado pequeña, que no habría mucho que hacer, que prefería una ciudad más grande y con más opciones… y qué equivocada estaba. Esas ideas preconcebidas me hicieron pasar malos ratos (y no solo a mí) y me impidieron ver muchas de las oportunidades que iba a tener por delante.
Ahora, meses después, no echo de menos tener que coger el coche a diario para ir a trabajar y me gusta la sensación de llegar a (casi) cualquier sitio andando. Ya me he acostumbrado a no dejarme un pastizal cada vez que salgo de tapas y a disfrutar de la cercanía y la simpatía de la gente. Además, la vida cultural de la ciudad me ha sorprendido mucho, y para bien.
Es verdad que en la vida nada es idílico, pero si tienes un trabajo estable, Zamora ofrece una tranquilidad que no encuentras en otras ciudades. Y es un lugar perfecto si tienes niños pequeños. A pesar de mis reparos, tengo que reconocer que la ciudad me ha encandilado y que me ofrece una calidad de vida que no tenía antes.
Pensaba (de nuevo erróneamente) que echaría de menos Zaragoza, pero lo que echo de menos es a mis amigos y, también un poquito, no tener cerca los Pirineos ni el Mediterráneo. Pero estamos creando nuestro círculo zamorano y hay otros enclaves como Asturias o Portugal que ahora tenemos a tiro de piedra. Al final, estoy encontrando múltiples razones para quedarnos. Solo tenía que prestar más atención para poder verlas. n
