Hace unos meses, apareció una oportunidad laboral que nos hizo replantearnos nuestra vida. El cambio era grande, dejar Zaragoza para venir a Zamora después de 14 años viviendo en tierras mañas. La decisión no fue fácil, pero apostamos por dar un giro de 360 grados y volver a nuestra comunidad.

Reconozco que durante semanas pensé que Zamora era demasiado pequeña, que no habría mucho que hacer, que prefería una ciudad más grande y con más opciones… y qué equivocada estaba. Esas ideas preconcebidas me hicieron pasar malos ratos (y no solo a mí) y me impidieron ver muchas de las oportunidades que iba a tener por delante.

Ahora, meses después, no echo de menos tener que coger el coche a diario para ir a trabajar y me gusta la sensación de llegar a (casi) cualquier sitio andando. Ya me he acostumbrado a no dejarme un pastizal cada vez que salgo de tapas y a disfrutar de la cercanía y la simpatía de la gente. Además, la vida cultural de la ciudad me ha sorprendido mucho, y para bien.

Es verdad que en la vida nada es idílico, pero si tienes un trabajo estable, Zamora ofrece una tranquilidad que no encuentras en otras ciudades. Y es un lugar perfecto si tienes niños pequeños. A pesar de mis reparos, tengo que reconocer que la ciudad me ha encandilado y que me ofrece una calidad de vida que no tenía antes.

Pensaba (de nuevo erróneamente) que echaría de menos Zaragoza, pero lo que echo de menos es a mis amigos y, también un poquito, no tener cerca los Pirineos ni el Mediterráneo. Pero estamos creando nuestro círculo zamorano y hay otros enclaves como Asturias o Portugal que ahora tenemos a tiro de piedra. Al final, estoy encontrando múltiples razones para quedarnos. Solo tenía que prestar más atención para poder verlas. n