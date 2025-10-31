Razones para quedarse, para luchar, para hermanarse

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego (c); el alcalde de Beit-Jala, Issa Farah Issa Janineh (d), y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido (i), participan en el acto de hermanamiento entre las ciudades de Zamora y Beit-Jala, en Zamora.EFE/Mariam A. Montesinos / Mariam A. Montesinos / EFE

Con las primeras lluvias del otoño corren turbios los ríos de la alta y baja Sanabria, como si quisieran con su luto acompañar a las víctimas del fango arrastrado por los torrentes de la Dana de Valencia. Ni en Sanabria ni en Valencia pensaban que podría volver a repetirse un nuevo incendio sin víctimas mortales, o una riada que ahora se llama dana con cientos de muertos. Quiero pensar que las aguas libres que se embalsaron para producir electricidad en Sanabria se han hermanado con las libres aguas que fueron canalizadas para regar las huertas valencianas. Como se hermanan las casas arrastradas por el agua en Valencia, al sureste de España, con los montes abrasados por los incendios en Porto, al noroeste.

De la misma manera, se han hermanado la ciudad de Beit-Jala en el estado palestino de Oriente Medio con la ciudad de Zamora en el estado español del occidente de Europa. Bajo la carpa instalada para protegerse de las primeras lluvias del otoño, las cruces y los belenes tallados artesanalmente en madera de olivo parecían hermanarse con las imágenes y cruces de madera de los pasos de Semana Santa, protegidos bajo otra carpa temporal que espera el tiempo de las obras y la burocracia que las acompaña. También se hermanaban las carpas temporales donde se refugia el pueblo palestino porque sus casas han sido arrasadas por los bombardeos de Israel, con la manta zamorana para arroparlo solidariamente.

El agua de luto por los incendios y la dana como símbolo en Sanabria, y la carpa de la solidaridad con Palestina en Zamora, nos reafirman en la idea de que es necesario quedarse para seguir luchando como gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, que puede cambiar el mundo.

Cuando en Tierra de Campos se mecanizó el campo con las grandes cosechadores y los tractores de "yon deere", muchas familias tuvieron que irse del pueblo para trabajar en las fábricas del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, Valladolid y otras grandes ciudades industrializadas. Pero algunos se quedaron luchando en la tierra de sus ancestros, y ahora siguen haciéndolo para que no se convierta su tierra productora de alimentos en productora de combustibles para macroindustrias de biogás, biometano y otros inventos de energía que llaman verde. Y no lo es.

Cuando el precio de la leche de las vacas y ovejas, y la carne de vacuno, ovino y aves varias, bajó en el mercado por debajo de los costes de producción, Pac incluida, los ganaderos quitaron las vacas para irse a ganar la vida para comer ¡ellos que daban de comer al mundo! Pero los que se quedaron siguen luchando en la tierra de sus antecesores contra las macrogranjas de animales, que se llevan las ayudas de la PAC. Y que producen residuos que se queman en las fábricas de producción de energía anteriores, y contaminan las tierras de los campesinos que aún las trabajan.

Cuando el personal sanitario como enfermeras o médicos -y viceversa- acababan la carrera pagada por agricultores y ganaderos del pueblo, la falta de puestos de trabajo cerca de la casa de sus padres y abuelos, e incluso en el sistema sanitario de España, les llevaba a emigrar a Inglaterra y otros países de Europa donde los sueldos eran más decentes. Pero algunos se quedaron para acompañar a las plataformas por la sanidad pública donde padres y madres, abuelos y abuelas, campesinos y campesinas siguen pidiendo un consultorio abierto en el pueblo, y una sanidad digna en todos los sitios.

Cuando los hijos de las familias del pueblo acababan magisterio –prácticamente lo único que se podía estudiar en Zamora antes del Campus- tenían que irse también al País Vasco o a Cataluña para trabajar, hasta que el invento de las autonomías les exigía conocer su lengua (que muchos aprendieron, por supuesto). Cuando aprobaban la oposición eran destinados a Andalucía o Madrid, donde había más niños y más escuelas, mientras se cerraban en los pueblos de Zamora. Pero algunos se quedaron defendiendo la escuela rural no sólo como tal, sino también como concepto para defender la cultura de los pueblos que muchas plataformas y coordinadoras siguen reivindicando. De la misma manera que reivindican otros servicios en los pueblos, donde se tienen los mismos derechos aunque haya que seguir luchando por ellos.

Las razones para quedarse son las razones para luchar: levantar el cartel de la sanidad, ponerse en pie o decir stop contra el biogás, sin callar como la Culebra, jodidos por el Ave y cabreados por las macrogranjas, coordinados para defender la zona rural de Aliste y más allá.

Hay que quedarse. Porque el agua de Porto que corre turbio como luto por la dana se puede repetir, como ha pasado con los incendios que han vuelto a quemar nuestros campos. Y porque no queremos que la tierra española de Zamora se convierta en un desierto demográfico para producir energía, como no queremos que la tierra palestina de Gaza se convierta en un resort turístico cuando acaben de arrasarla. Por eso también hay que hermanarse.

Hay que quedarse y salir a la calle para seguir diciendo: de Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue. Cueste lo que cueste.

Hay que hermanarse para decir: de Zamora a Beit-Jala, de Oriente a Occidente, la solidaridad sigue.

No cuesta tanto, ¿verdad? n