Grandes animales atropellados y su aprovechamiento

Cierva en Villar de Farfón en septiembre de 2023. | J. Ignacio Regueras

Que ciervos, jabalíes y corzos son atropellados un día si y otro también en las carreteras zamoranas, no es ningún secreto para nadie.

Que estos atropellos han originado y originan muertos, bastantes heridos y muchos daños materiales a nivel nacional, es también conocido.

Pero los numerosos ciervos y jabalíes atropellados (en menor medida corzos) no son aprovechados por los cotos cinegéticos o reservas de caza de las carreteras que atraviesan dichos espacios venatorios.

A la vista de un artículo publicado por Araceli Saavedra en LA OPINIÓN DE ZAMORA de 25 de octubre de 2025, donde se ve como los servicios de mantenimiento de carreteras se llevan una cierva atropellada e indagando algo sobre el tema -parece ser- que el destino de esos grandes animales es la incineración.

En mi opinión, es un verdadero escándalo, un despilfarro, que toda esa carne se queme (gastando innecesariamente energía y emitiendo gases de forma absurda), cuando su destino debería ser algún comedero de lobos y/o buitres (en Picos de Europa (León) hay también quebrantahuesos), ante la falta de interés de colectivos humanos.

Con la filosofía de la economía circular, esa carne (una cierva pesa unos 90 Kg., un venado entre 100 Kg. y 240 Kg.; un jabalí entre 50 Kg. y 140 Kg.) debe ser aprovechada por los predadores y necrófagos de la zona y así intentar evitar daños de lobos en la ganadería extensiva, de oso en los colmenares y proporcionar alimento a los buitres y alimoches.

Los lugares donde depositar los animales muertos (comederos de lobos y/o buitres) lógicamente deben ser autorizados por el Servicio de Medio Ambiente y por las autoridades sanitarias para evitar problemas de salubridad.

Los propietarios de los terrenos (en muchos casos Ayuntamientos y Juntas Vecinales) es evidente que deben dar su autorización para ese uso tan particular.

Sin duda, también muchos propietarios privados de terrenos adecuados para este uso estarían a favor de la iniciativa.

Aunque con todas las precauciones necesarias, no se podría despreciar la posibilidad turística y fotográfica de la observación de animales atraídos por las carroñas.

La otra cara de la moneda es el posible furtivismo (sobre el lobo) que podría acarrear esta iniciativa de observación de fauna en estos comederos.

Para intentar evitar este peligroso uso ilegal, la creación de muchos comederos de lobos/buitres, alimoches, en muchas comarcas sería una forma de diluir el riesgo de caza de lobos.

En cualquier caso, depositar los cadáveres en muchos sitios, siempre será mejor que quemarlos tristemente sin aprovechamiento para nadie y emitiendo gases a la atmósfera sin ningún sentido.