Opinión | Zamoreando
Adoctrinamiento escolar
OPINIÓN | "Sin ton ni son, esta profesora se dedica constantemente a resucitar a la figura favorita de la izquierda, es decir, a Franco, para hacer comparaciones"
Me para una amable señora en plena calle de Santa Clara para contarme algo que me ha dejado perpleja. Y me ha dejado de aquesa manera porque no me creí que se llegara al extremo que me cuenta. Su hija adolescente estudia en un instituto de Salamanca. Hasta ahí todo perfecto. Pero hete aquí que la profesora de Historia, siempre según esta madre preocupada, en lugar de entregarse de lleno a explicar materia tan edificante, se dedica a "adoctrinar" a los alumnos. No me hizo falta preguntar de que pie cojea la docente.
Por lo visto es militante del Partido Socialista o como poco simpatizante. Sin ton ni son, esta profesora se dedica constantemente a resucitar a la figura favorita de la izquierda, es decir, a Franco, para hacer comparaciones, que siempre resultan odiosas, blasonando sobre las bondades del Gobierno de España y sobre lo bien que gobierna Sánchez. La mamá que iba acompañada por su hija cedió la palabra a la joven que me manifestó estar harta de que intenten lavarles el cerebro en un sentido u otro, sin dejar que sean los propios jóvenes los que se manifiesten con sus propios criterios y opiniones. Madre e hija están hartas de que se utilicen las aulas para adoctrinar a los alumnos, por lo que me preguntaron cómo podrían evitarlo "sin que la profesora tome represalias". He ahí la cuestión.
No les di solución alguna porque no la tengo en mi mano. Sólo se me ocurrió espetarles: "Denuncien". Tengo para mí que no se quedaron satisfechas con mi respuesta. Pero como me instaron a contarlo, lo hago tal cual. No tengo por qué poner en tela de juicio lo que me han contado y sí decir que me da mucha, pero mucha pena que haya docentes que se dediquen a seguir consignas de sus partidos o motu proprio, convirtiendo asignaturas como la historia en aquella otra que posiblemente muchos lectores estudiaron en tiempos del resucitado Franco y que se llamaba algo así como Formación del Espíritu Nacional, una "maría" si la comparamos con la Historia. Por lo que cuentan, esto no ha cambiado mucho desde entonces, sólo que ahora se aprovecha cualquier asignatura, como por ejemplo la Historia, para hacer de la capa socialista un sayo a la medida de los estudiantes adolescentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
- Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Desestimada la demanda interpuesta por Leche Gaza contra el Ayuntamiento de Zamora al que reclamaba más de un millón de euros
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones