Políticamente empoderada

La opinión pública coincide en que la pasada sesión de control al Gobierno dio mucho de sí. Se vieron y se oyeron cosas, no voy a decir que nunca vistas y oídas pero casi. De aquello visto y oído ha venido lo que ahora el líder de Junts ha confirmado en Perpiñán. Donde antes los españoles se desfogaban, yendo en procesión a ver películas porno de alto voltaje, Puigdemont ha anunciado no se sabe bien si un divorcio, una separación o un cese temporal de la convivencia que tampoco era muy buena que digamos. A Miriam Nogueras, la portavoz del Grupo catalán en el Congreso le remito.

Esta chica cuando sale a la palestra, y aún sin salir, va de sobrada. Se la ve empoderada. Tiene un empoderamiento político aplastante. Hay quien lo llama aplomo, pero no es el caso. En la sesión de marras la Nogueras le dijo al presidente del desgobierno de España lo que tantas veces le ha dicho y repetido Cayetana Álvarez de Toledo. Sólo que si lo dice la Nogueras tiene bula y si lo dice Cayetana es que en la fachosfera no saben decir otra cosa. Pobre presidente, ¡con lo bien que lo hace todo! ¡Esta derecha que sólo ve defectos donde hay virtudes!

Recuerdo que en la ocasión donde Nogueras lanzó la amenaza que se ha cumplido, le soltó al presidente aquello de: «Mucha gente está hasta las narices de no llegar a final de mes mientras ven cómo sus impuestos van a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores de algunos medios de comunicación». Esto, Cayetana se lo dice cada dos por tres con la seriedad y formalidad que acredita. La Nogueras se lo dijo con un tono amenazante. He ahí la diferencia. Es, sin duda, producto de ese empoderamiento que sólo pone de manifiesto cuando está en Madrid, defendiendo los intereses de Cataluña y cobrando dinero de España.

Las dos diputadas tienen razón. Lo de la Flotilla ha sido gordo. Ha habido para los coleguis lo que no hay para españoles que se encuentran en situación de peligro o vulnerabilidad en otros países. Pero, lo de la prostitución y las fiestas, que continúan, es grave y vergonzoso.