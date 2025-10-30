La educación inclusiva aún pendiente

Aula de un instituto-escuela de Barcelona, el primer día de este curso. / Jordi Otix

Cada septiembre, el inicio de curso escolar abre una ventana de oportunidad que la sociedad no siempre sabe aprovechar. Los pasillos se llenan de ilusión, pero también de tensiones y desigualdades. Las familias depositan expectativas, los docentes enfrentan nuevos retos y los niños, con sus mochilas llenas de material, cargan también con un peso invisible: el de un sistema que no siempre les reconoce ni les acompaña según sus necesidades.

La vuelta al colegio no debería ser solo el regreso a la rutina, sino un momento para repensar el modelo educativo, cuestionar prácticas obsoletas y abrir el debate sobre cómo queremos formar a las próximas generaciones. ¿Estamos construyendo una escuela inclusiva, crítica y adaptada al siglo XXI, o seguimos atrapados en inercias del pasado?

En nuestras aulas, conviven realidades diversas: estudiantes con TDAH, niños con TEA, alumnado con dificultades de aprendizaje —dislexia, discalculia, disortografía— y también los invisibles del sistema: los de altas capacidades. Cada uno de estos grupos enfrenta barreras que van más allá de lo académico: la incomprensión, la falta de apoyos específicos y, en ocasiones, la soledad.

Más de un 15% con necesidades educativas específicas

Según datos de la Unesco (2020), más del 15% del alumnado en el mundo presenta alguna necesidad educativa específica. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes y la inclusión, en demasiados casos, no pasa de ser un discurso en los documentos oficiales.

Howard Gardner lo señaló con claridad que "la educación que homogeniza es una educación que fracasa". Si seguimos diseñando aulas para un "alumno estándar" que no existe, estamos negando la riqueza de la diversidad y perpetuando desigualdades.

En entrevistas realizadas a orientadores y docentes de Primaria, muchos reconocen la dificultad de dar respuesta a esta pluralidad en aulas de más de 25 alumnos. "Nos falta tiempo, recursos humanos y formación específica. Queremos ayudar, pero no siempre podemos". Estas voces reflejan el pulso real de un sistema que proclama inclusión, pero que en la práctica aún no la garantiza.

La educación inclusiva aún pendiente

El inicio de curso es el momento clave para establecer rutinas sólidas. La evidencia neurocientífica es contundente: los hábitos influyen directamente en la atención, la memoria y la motivación. Stanislas Dehaene (2018) demostró que la repetición organizada y el ambiente estructurado potencian la plasticidad cerebral y facilitan el aprendizaje a largo plazo.

Rutinas para completar el contenido curricular

Rutinas claras —horarios de estudio, tiempos de descanso activo, hábitos de sueño reparador y espacios para la creatividad— son tan importantes como el contenido curricular. En alumnos con TDAH o TEA, la previsibilidad es un salvavidas: reduce la ansiedad, aporta seguridad y permite desplegar el potencial. En los de altas capacidades, la rutina debe incluir retos, proyectos abiertos y espacios de exploración que mantengan la motivación.

En un sondeo realizado en colegios urbanos, los docentes coinciden en que las familias desempeñan un papel clave. Un profesor de Secundaria señalaba que "cuando la familia establece horarios y límites claros desde septiembre, el alumno responde mejor durante todo el curso".

La evaluación, a debate

La evaluación sigue siendo uno de los talones de Aquiles del sistema educativo. Predomina todavía la visión reduccionista del examen memorístico, como si el aprendizaje se midiera en números y no en competencias, valores y actitudes.

César Coll insiste en que la evaluación debe ser formativa, continua y diversificada. Sin embargo, la realidad muestra que muchos alumnos con dificultades abandonan la escuela sintiéndose fracasados, cuando en realidad han sido las pruebas y no sus capacidades las que han fallado.

La paradoja también alcanza a los alumnos con altas capacidades. Un estudio de Freeman (2013) reveló que hasta un 20% de ellos presenta riesgo de fracaso escolar por falta de atención a sus necesidades. La ausencia de retos suficientes provoca desmotivación y desconexión con la escuela.

Alumnos de Secundaria frustrados

En entrevistas con estudiantes de Secundaria, muchos expresan su frustración: "el examen solo mide si memorizamos, no si entendimos". Este testimonio revela la urgencia de adoptar evaluaciones más flexibles: portafolios, proyectos, autoevaluación y pruebas adaptadas.

La digitalización ha llegado para quedarse. Plataformas, apps y pizarras digitales ofrecen ventajas indudables: acceso a recursos, flexibilidad y personalización del aprendizaje. Pero también existen riesgos claros. La American Academy of Pediatrics (2021) alertó sobre el aumento de problemas de atención y sueño vinculados al uso excesivo de pantallas.

Francesco Tonucci lo resume con crudeza que "no podemos educar a golpe de clic". La tecnología debe ser un complemento, no un sustituto. Ningún dispositivo reemplaza la interacción humana, la emoción de un debate en clase, el valor del error compartido o la mirada de un docente que motiva.

En un reportaje realizado en escuelas de Secundaria, algunos alumnos confesaban que "con la tableta nos distraemos más, pero cuando el profesor explica cara a cara entendemos mejor". Un testimonio que evidencia la necesidad de equilibrio: aprovechar lo digital sin deshumanizar la educación.

Preparados para responder a la diversidad real

El inicio de curso no puede convertirse en un acto rutinario. Debemos preguntarnos si está preparada nuestra escuela para responder a la diversidad real de su alumnado, si estamos ofreciendo a los docentes formación y recursos suficientes, cuánto vamos a esperar para transformar un sistema de evaluación injusto o si queremos que la tecnología sustituya o complemente la experiencia educativa.

Paulo Freire nos recordaba que "la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo". Hoy, esas personas son nuestros niños, y no podemos permitirnos una educación que los deje atrás, los margine o los aburra.

El inicio de curso es la oportunidad perfecta para marcar un camino diferente: inclusivo, justo, exigente y humano. No basta con discursos, hacen falta recursos, voluntad política y un cambio profundo en la mentalidad educativa.

Mucho más que transmitir contenidos

Educar no es solo transmitir contenidos, sino formar ciudadanos críticos, empáticos y capaces de transformar la sociedad. La verdadera inclusión no se mide en leyes ni en planes estratégicos, sino en las aulas donde cada niño, con TDAH, TEA, dislexia o altas capacidades se siente reconocido, valorado y motivado.

Este curso, más que nunca, necesitamos acción, debate y compromiso. La escuela del futuro empieza hoy, en cada aula que se atreva a mirar a todos sus alumnos de frente.