"La ciudad de Zamora en un tiempo de prodigios"

Hay momentos en que los pueblos se topan de bruces con la Historia. Con idilios, con venturas, con traiciones, con exequias, con fechas, incluso, inseparables desde que ocurrieran, y para siempre ya, de sus biografías. Así en Zamora el 20 de mayo de 1897. A pesar de que los vecinos de Balborraz no veían con buenos ojos que la compañía Electra Zamorana convirtiera su calle en un bosque de alambres, al finalizar el día quedaba inaugurado el alumbrado público de la capital. ...

Son las siete de la tarde. El señor obispo se reviste de pontifical en la Horta asistido por un par de diáconos y la corporación municipal espera en lo que fuera convento de la Orden de San Juan. La fábrica está abarrotada de invitados y hay cientos de viandas sobre mesas alargadas. Fuera, el pueblo llano aguarda; ha llegado de los arrabales más alejados, incluso de la otra orilla del Duero por contemplar el prodigio, y ahora se mueve nervioso en torno a un improvisado altar, sin embargo, no hay nada que temer porque el orden está garantizado. Sólo queda bendecir las máquinas. El acto está a punto de comenzar.

De improviso suena una sirena. ¡Es la señal! Una claridad mortecina fluye, entonces, mágicamente y en silencio de las instalaciones, palmo a palmo inunda la calle y como en un sueño jamás imaginado se expande judería arriba a través de las farolas de brazo fundidas para tal ocasión en el taller del artesano Timoteo López. La plaza rompe en aplausos. Vítores. Abrazos. Repique de campanas. Cientos de voladores rasgan el espacio y suenan los acordes que la banda municipal reserva a los días grandes.

En décimas de segundo la ciudad había recuperado el terreno perdido. Con el silbido de la máquina de vapor Zamora saltaba del alumbrado mineral al eléctrico. ¡Directamente, sin pasar por el de gas! Una gran conquista, sin duda…

Finaliza el siglo diecinueve y los nuevos inventos llegados del otro lado del atlántico se incorporan a la cotidianidad de los zamoranos con lentitud y desconfianza por más que supongan innegable beneficio para la ciudadanía. La ciudad entraba en el nuevo siglo con buen pie. Mientras, España se resquebrajaba.

Las derrotas de Cavite y Santiago de Cuba habían supuesto duro golpe al orgullo patrio pero, realmente, no fueron más que el inevitable final de un proceso de descomposición comenzado muchos años antes. El descrédito de los políticos, las bombas anarquistas, la conflictividad social y la violenta aparición de los nacionalismos evidenciaban el hundimiento del país.

España se alejaba cada vez más de Europa en un tiempo en el que, a pesar de todo, surgían prodigios por doquier. Dos hermanos, de apellido Lumière, acababan de crear un artilugio diabólico capaz de capturar el movimiento y manipularlo a su antojo. Lo llamaban cinematógrafo y era tal su poder de persuasión que en la primera exhibición algunos espectadores huyeron despavoridos pensando que el tren que aparecía en pantalla se les venía encima.

Según el Heraldo de Zamora, durante las navidades de 1899 se instaló un artefacto de este tipo en el Teatro Principal. Había sido adquirido en Lyon y con él comenzaba un nuevo ciclo para el Corral de Comedias zamorano. Las primeras visualizaciones se acompañaban de piano, un relator las comentaba y, según parece, fueron del agrado del público. Sin embargo, a pesar de que aquellas proyecciones no pasaban de ser ingenuas curiosidades de feria, la prensa de la época las tachaba literalmente de pornográficas.

Olía, entonces, la ciudad a incienso y cera quemada. Comenzaba el siglo veinte y los lugareños afrontaban el futuro entre abstinencias y golpes de contrición. Llegaba el cine a Zamora. España estaba desquiciada, convulsa Europa. La primera gran guerra, cada vez más cerca.n