En el año 2024 en Zamora no hubo abortos

Es noticia que en 12 provincias españolas no hubo abortos en el año 2024, y que una ellas fue Zamora. Así como otras 4 de Castilla y León (Palencia, Segovia, Ávila y Soria) ¡5 de 12! Teniendo en cuenta que estamos hablando de la España vaciada, pudiera ser que no hubo abortos porque nadie necesitó abortar. Pero estadísticamente es extraño que ese fuera el motivo, siendo lo más probable que simplemente es que en estas provincias nadie quiso ayudar a las mujeres que requerían esa atención.

Es decir, dado que en España la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, deberían ser atendidas siempre, pero por lo visto los profesionales capacitados para ayudar a las mujeres en ese trance pueden declararse «objetores de conciencia» y pasar del tema.

Según ellos ayudar a una mujer a interrumpir el embarazo les crea un «problema moral» y por ello prefieren dejar a la paciente sin ayuda (que se busque la vida).

Todo muy tal y cual, pero no parece civilizado que la sociedad haga el canelo doblegándose al deseo de ciertos profesionales, y por tanto, debe actuarse así: Cuando quede libre una plaza en un hospital, lo que procede es que el criterio de selección entre los aspirantes dé prioridad absoluta a quien teniendo todos los conocimientos para ocupar el puesto no plantee ninguna pega para atender a las mujeres que necesiten abortar.

Usar ese criterio de selección lo entiende cualquiera pues es como si un fontanero se negara, alegando «problemas morales», a arreglar los grifos de agua caliente por vincular el servicio de agua caliente con la búsqueda de un cierto hedonismo y confort que va contra los designios divinos que decidieron que aquí estamos para sufrir.

Y eso no es frivolizar, porque se sea creyente o no, es evidente que el feto y antes el embrión, no son una persona.

Por tanto, vale que respetemos la objeción de conciencia y también a los fontaneros que se niegan a arreglar los grifos de agua caliente, pero no les contratemos. Y si no queda otro remedio, porque hubiera escasez en sus especialidades, que se les pague menos puesto que van a afrontar menos tareas sanitarias.

Pero es que además, con la que se viene encima, en unos años se acabará fomentando, y puede que obligando, a la interrupción del embarazo, porque de lo contrario se llegará a una situación de colapso en la Tierra. Dicho más claro, lo mismo que en su día el Poder obligó a las mujeres a tener hijos por razones económicas, verán cómo se les acabará prohibiendo por lo mismo.

Porque el físico Stephen Hawking (aquel que iba en silla de ruedas), la mente más preclara tras Einstein, alertó de que la especie humana podría desaparecer por culpa de la explosión demográfica hacia la que cabalgamos. En ese sentido les invito a que en su móvil consulten la página Worldometer. Y cuando la vean se quedarán espantados porque es un reloj demográfico que indica nacimientos y fallecimientos en tiempo real, así como la evolución por países; resultando los datos espeluznantes.

Lo consulto ahora y les digo lo que marca, y mírenlo ustedes cuando lean esto y verán cómo ha crecido, a velocidad de vértigo, el número de humanos.

Ahora son las 11,20 y los datos más relevantes son: Más de 8.250 millones de personas en la Tierra. Crecimiento de la población en lo que va de año 56 millones (y faltan 2 meses para acabar). Añádanle a esto que gracias a la medicina cada vez se muere más tarde.

Resumiendo: Lo mismo que históricamente se propiciaron los nacimientos a través incluso de las supersticiones, pronto se acabarán persiguiendo hasta por los hoy antiabortistas. Así que respetemos y cuidemos en el presente a las que necesiten abortar.