Opinión | al grano
Me dice un amigo ...
Que las mancomunidades de municipios deberían tener más protagonismo en Zamora
Me dice un amigo: sabio, cazador, amante del ámbito rural, preocupado por la tragedia que está ocurriendo en vivo y en directo sin que nadie arrugue el morro —menos aún los políticos, obligados a ello por sueldo y condición—, la muerte de nuestros municipios, de una cultura única, la que ha movido el mundo durante miles de años, de unos valores que han demostrado su efectividad para hacer más fácil la convivencia, de una forma de entender lo que ocurre, nuestras debilidades, que ha funcionado hasta ahora…, me dice un amigo, conocedor a fondo por oficio de los intríngulis de las agrupaciones de municipios, que estas, las mancomunidades, deberían tener más capacidad de maniobra, más competencias, que conocen los problemas mejor que nadie, que deberían ser autónomas y dar el brinco más allá de sus funciones, casi exclusivas en la actualidad, centradas en la gestión de la recogida de basuras.
Me dice un amigo que lo que está ocurriendo en el mundo rural es tan grave que debería hacer saltar las alarmas en la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Central y la Comisión Europea, pero que no ocurre así porque estas instituciones, gestoras de lo público y de las distintas administraciones, andan metidas en otra harina porque quienes las ordenan, los partidos políticos, son macro empresas empeñadas en ganar elecciones y que únicamente se preocupan del día a día, de aprobar medidas “ad hoc” con el único objetivo de ganar votos e ir gobernando para los más, y los más viven ahora en las ciudades, en grandes núcleos de población hipotecados por el coste abrumador de los pisos donde vivir y por una cultura consumista —y ecologista de parte— que altera la estabilidad mental y otras estabilidades, doblando lo que debería ser firme.
Me dice un amigo que las mancomunidades de municipios pueden defender, desde abajo y mejor que nadie, el presente del ámbito rural, amenazado por todos los flancos, que tienen capacidad de machihembrar las tablas de salvación que andan por ahí, casi a la deriva: agroalimentación (aquí se incluye, también, el sector primario, claro), turismo, artesanía, energías renovables, servicios varios… para levantar un suelo de madera, muy sensible, pero donde vivir y resistente a los vaivenes del tiempo.
Estoy de acuerdo con mi amigo: nadie conoce mejor los problemas —y las posibles soluciones— que aquellos que los padecen, pero le advierto que no va a ser fácil, que en esta provincia —y en todas, aunque más en las conservadoras como la nuestra— los poderes oficiales no aceptan de buen grado a los advenedizos que llegan con ganas de cambiarlo todo. Primero hay que pedir permiso… y después ya veremos. No obstante, con mi amigo a muerte.
