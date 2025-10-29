El desprecio de Sánchez

Miro y vuelvo a mirar el video que recoge el inicio del Consejo Europeo, reunido en Bruselas, y alucino. No puedo creer lo que veo. Y veo al escuálido presidente del Gobierno de España realizando un gesto no sé si de prepotencia, de soberbia, de grosería, de falta de respeto, de falta de modales o de todo a la vez. Pedro Sánchez fue el único líder europeo que no se levantó para saludar al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. Todos los jefes de Estado y de gobierno presentes mostraron sus respetos al líder ucraniano estrechándole la mano en pie, mientas el presidente ucraniano iba uno por una hablando con ellos, el único jefe de Gobierno que permaneció sentado fue Sánchez que se mantuvo en su silla, por si se la quitaban, estrechándole la mano desde la espalda.

Flaco favor se hace a sí mismo el socialista. Si hubiera sido Trump seguro que hubiera corrido a estrecharle la mano. Nada le digo si se hubiera tratado de Nicolás Maduro o cualquier otro sátrapa de los que gobiernan tantos y tantos países alejados del orbe democrático con los que tanto parece sintonizar. Zelenski merece el respeto de todos los líderes políticos europeos excepción hecha del presidente español cuya irrespetuosidad quedó patente y no pasó desapercibida. No me extraña que el gesto se haya hecho viral en las redes sociales que tanto gustan a Sánchez donde para más escarnio lo tachan de "amigo de Putin y de Hamas".

Resulta difícil entender a Sánchez. Navega contracorriente. Va a su bola. No me extraña el escaso o nulo afecto y confianza de los líderes políticos europeos hacia este miembro incómodo del Club europeo que no hace otra cosa que tensar unas relaciones, que pasan por la OTAN, de por sí tensas. Sánchez cada vez cuenta menos y cada vez tiene menos presencia en las reuniones y no hablo solo del Consejo Europeo.

Durante la reunión de líderes europeos se acordó encargar a la Comisión Europea preparar "cuanto antes" una base legal para usar los activos rusos congelados en Europa. El objetivo es claro: financiar un préstamo millonario que sostenga los esfuerzos de guerra de Ucrania frente a la invasión de Putin. Seguro que Sánchez votó a regañadientes.