Vivimos en la era del "directo eterno", donde todo se graba, se comparte y se comenta al instante. Donde los problemas reales —la vivienda, la sanidad, el cambio climático, la educación— compiten con el ruido de las redes sociales. Y en medio de todo eso ha surgido una nueva figura mediática: el activista de pantalla.

Esa persona que parece luchar por causas justas, pero que, en realidad, vive de la pelea. No del cambio, sino del conflicto. Gente que confunde informar con grabar una bronca, denunciar con señalar y dar voz con gritar más alto que nadie. Porque en la era del algoritmo, la rabia vende.

Y lo preocupante no es que existan, sino que cada vez más jóvenes los confunden con referentes. Creen que el compromiso se mide por la capacidad de indignarse en público, que la política se hace desde el enfado y que la verdad se valida con visualizaciones y "likes". Pero no. La política de verdad, la que transforma vidas, se hace en los barrios, en las asociaciones, en los plenos municipales o en una conversación tranquila con tus vecinos. Es la que construye, no la que destruye.

El activismo de pantalla simplifica la realidad hasta hacerla irrespirable: buenos contra malos, patriotas contra traidores, "nosotros" contra "ellos". Todo se polariza, todo se exagera. Y en ese juego, la democracia pierde. Porque cuando todo se convierte en espectáculo, dejamos de escuchar al otro. Y sin escucha, no hay sociedad posible.

Lo más peligroso de este activismo no es solo la teatralidad, sino cómo desvía la atención de lo que realmente importa. Cada bronca viral, cada polémica de tuit y cada enfrentamiento fingido desplaza los problemas que exigen soluciones: las desigualdades, la precariedad laboral, la educación, la sanidad, la vivienda. Entonces, lo que parecía lucha se convierte en teatro, y la sociedad se distrae con ruido mientras los problemas persisten.

El verdadero activismo no necesita cámaras ni polémicas virales para existir. Se construye en el día a día: acompañando a quien lo necesita, organizando iniciativas locales, participando en decisiones colectivas y haciendo que la justicia y la solidaridad no sean solo palabras en un tuit, sino hechos tangibles. Es discreto, paciente y muchas veces invisible, pero infinitamente más efectivo.

A quienes de verdad queremos un país mejor —más justo, más libre, más digno— nos toca rebelarnos también contra el espectáculo del enfado. Contra la manipulación disfrazada de valentía. Contra los "salvadores" de redes que se alimentan de la polémica y el odio. Contra el ruido que apaga los debates que realmente importan.

Quizá no dé tantas visitas, pero hay otra forma de cambiar las cosas: con ideas, con diálogo, con empatía y con trabajo. Y si logramos transmitirlo, quizá consigamos que todos y todas entendamos que el compromiso no es viral, sino vital.

Secretario general del PSOE Fuentesaúco