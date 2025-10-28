Sustos alimentarios

Pues sí, mientras nuestro amado y nunca bien ponderado Gobierno se ocupa y preocupa como asunto prioritario del cambio de hora, los ciudadanos estamos más que preocupados por un brote de "Salmonella Strathcona" en tomates. Sólo nos faltaban los riquísimos tomates con una tara infecciosa que los hace incomestibles. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha sido el encargado de informar de un brote prolongado de este tipo de salmonela relacionado con el consumo de tomates, que afecta a 17 países europeos y ha registrado 437 casos confirmados.

Europa está en alerta. Concretamente Alemania, Francia e Italia concentran la mayoría de contagios. En Reino Unido, Canadá y Estados Unidos también se han detectado infecciones vinculadas. Ha sido en este año cuando se han identificado tomates cherry procedentes de Sicilia como fuente del brote. España también ha notificado dos casos confirmados de personas que habían viajado al extranjero. Es lo que tiene la globalización. Y la falta de la debida atención sanitaria en los países de origen para prevenir este y otros casos. Éste, en concreto, se detectó en 2023 y se ha prolongado hasta nuestros días.

Lamentablemente, de estas alertas sanitarias no se ocupa el ministerio pertinente, no voy a hablar de su titular en guerra permanente no sólo con la oposición sino con toda la profesión médica, por sus arbitrariedades. No nos gobiernan adecuadamente, porque de otra forma serían, no sé si más puntillosos, pero sí más cuidadosos. Cuando no son los cosméticos con los que cualquier día nos envenenan por la piel, son los alimentos con los que de por sí nos están envenenando por el estómago. Nada le digo de los procedentes de países donde el control sanitario no existe. Los consumidores tenemos que ser más concienzudos a la hora de comprar y analizar las etiquetas para desechar los productos procedentes de países siempre bajo sospecha o certeza. La realidad apunta a Marruecos.

Casi la mitad de las toxiinfecciones alimentarias cuyo agente etiológico se identifica están causadas por bacterias del género salmonela, dando lugar a la denominada salmonelosis, enfermedad con sintomatología mayoritariamente de tipo gastrointestinal y en algunos casos especialmente grave, como puede ser el provocado por la Salmonella Strathcona. No ganamos para sustos.