Tenemos que proteger la justicia...

Hace unos días, pensando en lo que puedan llegar a dictaminar los jueces o tribunales que deban juzgar los casos abiertos contra tres de los cuatro miembros de la banda de Peugeot (el cuarto sigue esquivando la justicia), y los que deban hacerlo en los que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, decía «confiemos en la justicia y esperemos que, cuando los jueces hablen, el resto sepa, o sepamos callar», lo hacía de tal guisa porque, aunque todos debemos proteger y confiar en la justicia, sabiendo cómo se las gastan los que quieren controlar al Poder Judicial, no sería extraño que la presión que puedan ejercer sobre algunos jueces o tribunales les haga titubear. Esperemos que no.

Si echamos la vista atrás, podríamos decir que los que han tenido gran poder económico o político, siempre o casi siempre han intentado influir, cuando no amordazar a jueces, tribunales y medios de comunicación, para evitar que unos y otros pudieran desempeñar sus funciones con la libertad y la independencia que deben primar en el ejercicio de sus actuaciones. Lamentándolo mucho, algunas veces lo han conseguido, lo cual es un síntoma inequívoco del adulteramiento que puede llegar a sufrir la democracia.

¿Quién no recuerda lo que le sucedió al por muchos zamoranos querido y admirado jurista Javier Gómez de Liaño -Javier residió en Zamora en la década de los sesenta- cuando, siendo juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, le tocó instruir el «caso Sogecable» y, en consecuencia, enfrentarse al entonces todopoderoso Jesús de Polanco?

Solo recordar que, corría el año 1997 cuando, tras recibirse en la Audiencia Nacional una primera denuncia, interpuesta por Jaime Campmany, director de la revista Época, contra Jesús de Polanco y el resto de componentes del Consejo de Administración del Grupo Prisa, por presunta falsedad documental y trasvase indebido de fondos entre sociedades interconectadas del mismo (con posterioridad se recibirían algunas más), Gómez de Liaño admitió a trámite las mismas, se hizo cargo de la instrucción del conocido «caso Sogecable» y para evitar que el principal denunciado pudiera salir del país, Liaño le impuso una serie de medidas cautelares, entre otras, la retirada del pasaporte y una fianza que, siendo cuantiosa, 200 millones de pesetas, para Polanco era calderilla, dado su poder económico. Jesús de Polanco «se revolvió» y sin que tan siquiera hubiera concluido la instrucción del caso, denunció al juez instructor por prevaricación... La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por magistrados que «veían por los ojos del entonces todopoderoso Polanco», lo condenó por prevaricación continuada, quedando apartado de la carrera judicial… Liaño pidió el indulto, que le fue concedido, y recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso. Con posterioridad apeló ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, no pudiendo anular la condena (las sentencias del TEDH son declarativas y no tienen efecto anulatorio directo sobre fallos de tribunales nacionales), si dictaminó que el ex juez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial…

Sobre el «caso Sogecable», y todo lo que fue sucediendo en torno al mismo a lo largo de las últimas décadas, ha corrido tanta tinta que resulta imposible resumir lo acontecido en pocas líneas; lo que no es óbice para que un servidor recuerde lo que ya escribiera para este medio, hace tres años, cuando Gómez de Liaño pidió que se investigara si Prisa sobornó al juez que le sustituyó en el precitado caso, Baltasar Garzón; dije entonces: «solo espero y deseo que el tiempo ponga a cada uno en su sitio…».

Como han dicho y dejado escrito otros que saben mucho más que yo de estos asuntos: «Cuando los poderes fácticos o políticos entran por la puerta de un tribunal, la justicia suele salir por las ventanas».

Por desgracia en España, en el terreno de la justicia, actualmente estamos asistiendo a una de las etapas más sórdidas de cuantas se han vivido desde que se instauró la democracia. Un día sí y otro también se producen ceses y nombramientos en las instituciones de mayor rango del sistema judicial español que tienen nula o escasa justificación, al tiempo que salen a la luz informaciones que hacen referencia a las presiones que, de forma más o menos velada, están intentando ejercer los poderes políticos sobre algunos jueces y fiscales para librarse de ellos. Es un hecho incuestionable el constante ataque que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo está sufriendo el Poder Judicial, cuando lo que se debería tratar de garantizar y proteger es su independencia y la no injerencia de los poderes fácticos y políticos en sus asuntos.

Las críticas del propio presidente del Gobierno y de sus ministros contra los jueces instructores de algunos de los casos que más directamente les afectan son intolerables; como intolerable es también lo que se está sabiendo acerca de las tareas de «fontanería» que realizan determinadas personas, supuestamente dirigidas por los que más mandan, con el objetivo de desacreditar a jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -UCO-.

Según las informaciones de que dispone la UCO, la hoy ex militante socialista Leire Diez, actuando en colaboración con el empresario Javier Dolset, el periodista Pere Rusiñol y otros, tenía encomendada la misión de desacreditar a algunos de sus mandos y de la Fiscalía Anticorrupción, para «anular o malbaratar sus investigaciones en los casos abiertos contra familiares del presidente, políticos y empresarios de relevancia».

Tal y como ha quedado recogido en el escrito de denuncia remitido por el fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, Ignacio Stampa, a la Fiscalía Superior de Madrid, sobre el presunto intento de soborno al que fue sometido por la señora Diez y el señor Dolset, con quienes, a instancias de la señora Díez, mantuvo una reunión el pasado mes de mayo; en dicha reunión, que grabó, la señora Díez le preguntó si conocía irregularidades sobre los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y sobre el juez Manuel García-Castellón… Al parecer, cuando Stampa preguntó a Diez y Dolset por qué habían contactado con él y por qué intentaban sonsacarle tal información, la respuesta fue: «Porque cuando salió la imputación de Begoña Gómez, el presidente dio orden de limpiar, sin límites, y de revertir la situación, caiga quien caiga». Según Stampa (lo tiene grabado), Leire Díez le aseguró que tanto el presidente como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, estaban al tanto de su actuación.

No merece la pena seguir contando lo que muchos de ustedes puede que ya conozcan, estimados lectores, porque sobre las andanzas de la presunta «fontanera del PSOE» se ha escrito ya de todo. Solo decirles que, como ya dijera cuando escribí sobre el «caso Sogecable»: solo espero y deseo que el tiempo vaya poniendo a cada uno en su sitio.

¡Qué asco da saber lo que pasa y no debería pasar!