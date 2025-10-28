Comentario de texto. Las edades de Guarido

Francisco Guarido, tras tomar posesión como alcalde en su primer mandato, saluda desde el balcón del Ayuntamiento a los concentrados para celebrar su llegada a la Alcaldía. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

Supongo que todavía para pasar a la Universidad se conserva esa prueba que se llamaba (hacer un) "comentario de texto".

Lo de "comentar un texto", es decir, decir lo que dice más lo que presuntamente pretende decir, en principio parece fácil, pero luego llegaba la nota y ¡¡¡menudo baño de vanidad!!!

Dicho esto y antes de seguir, recordemos que una costumbre de los plumillas (la gente del periodismo) es fisgar lo que los personajes de renombre escriben en sus redes sociales porque a veces de ahí salen cosas más sabrosas que un comunicado oficial.

Y tal costumbre se da también aquí, en Zamora, respecto al alcalde Paco Guarido (el de IU) con una relativa frecuencia. Pues bien, siguiendo esa tradición me encontré con el escrito que vamos a analizar, o sea del que vamos a hacer el comentario de texto, y me llevé esta agradable, espero, sorpresa.

Escribe Guarido en su muro de Facebook: "Descubriendo poetas que te dedican poesías. ‘Antepenúltimas meditaciones’ de Francisco Castaño me dedica una cariñosa poesía escrita en 2019, en un libro reeditado en 2025, y que me lo ha hecho llegar la librería Semuret. Que alguien con sentido estético de la vida se pare a pensar unos minutos en tu actividad y escriba algo al respecto te ánimos para seguir. Francisco es profe de secundaria y ha escrito una treintena de libros. Gracias, amigo".

Pues bien, este texto parece albergar un mensaje de gran importancia en sí, incluso aunque haya salido del subconsciente.

En el texto se aprecia cómo el Sr. Guarido está realmente agradecido al texto que le dedica, nada menos que en uno de sus libros, Francisco Castaño (en dicho escrito señala que Guarido, es un "político peligroso" pues en la medida en que es un "político honrado" es un peligro para los demás porque los deja en ridículo).

Más, hay algo más. En determinado momento, como ven, Guarido escribe: "Que alguien con sentido estético de la vida se pare a pensar unos minutos en tu actividad y escriba algo al respecto te ánimos (sic) para seguir".

Es obvio que quiso escribir "te da ánimos para seguir". Pero… si tenemos en cuenta que nuestro alcalde, como dijo una señora en el 2015, es un hombre que se calza por los pies, y que se comprometió con la ciudad a ser alcalde hasta acabar el mandato, cabe deducir que no necesita "ánimos para seguir" hasta el 2027 (en que hay nuevas elecciones). Es su deber.

Pero entonces, ¿está pensando en "seguir" satisfaciendo así la necesidad de su pueblo de que continúe un cuarto mandato, dejando entonces a Zamora más Perla del Duero que nunca, y pasando a su vez a ser parte trascendente de la Historia Universal de la Ciudad (la de los Arias Gonzalo, etc.) por el número de veces consecutivas que el pueblo se lo pidió y se lo premió?

¿Está Guarido, consciente o inconscientemente, sopesando aceptar lo que le pide la gente, su partido, la izquierda española en general y la historia? ¿Es por eso por lo que ni él mismo se ha atrevido a volver sobre su propio texto para corregir lo que había escrito mal y poner en vez del: "te__ ánimos para seguir", el correcto: "te da ánimos para seguir"?

Es sabido que hay un pacto para que hasta que estemos a un año de las próximas elecciones no se le agobie con la sempiterna pregunta: ¿va usted a seguir? Pero más obvio es que la gente quiere que siga y lo que le pide no es un sacrificio insoportable. El esfuerzo de volver a encabezar una candidatura de IU no es inhumano, y la misma noche electoral, con su triunfo, desaparecería de su mente cualquier sensación de saturación.

Si da ese paso serían así sus edades, según los cuatro mandatos: el éxito, el súper éxito, la consolidación y su entrada en la Historia Universal de Zamora por la puerta de la lealtad.