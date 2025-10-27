A pie de calle: la Anunciación de Toro en la exposición “EsperanZa”

El arcángel Gabriel y la Virgen embarazada de la escena de la Anunciación de la Colegiata de Toro expuesta en EsperanZa, en Zamora. / José Luis Fernández

En la Colegiata de Toro, las imágenes del Grupo escultórico de la Anunciación, realizadas en piedra arenisca policromada a comienzos del siglo XIV, ocupan un lugar solemne entre los pilares de la nave central. Elevadas sobre pedestales, mantienen la distancia típica del arte religioso medieval: los fieles las miran desde abajo, conscientes de su sacralidad, con la suavidad de su policromía o la serenidad de sus gestos de asombro. Toro, ciudad histórica y orgullosa de su patrimonio artístico, ha conservado estas piezas que se ofrecen al visitante – turista o fiel religioso habitual- para que le ayude en el marco y la finalidad de lugar donde se halla.

Sin embargo, en la vigésima octava edición de Las Edades del Hombre, bajo el nombre de "speranZa", estas dos imágenes han “viajado” de Toro a Zamora y han cambiado de posición. Han descendido a nivel de la mirada del espectador, convirtiéndose en protagonistas de un diálogo muy cercano con quienes las contemplan. Este simple gesto de trasladarlas “a pie de calle” complementa muy bien la experiencia: ahora es posible también recorrer sus detalles, observar detalladamente la Virgen encinta, con su gesto sereno, y con sus ojos , casi de adolescente asombrada, transmite la plenitud de Dios

Otra perspectiva de las dos piezas de Toro expuestas en EsperanZa. / José Luis Fernández

El cambio de altura no es solo físico, sino espiritual y emocional. En su pedestal original, la escultura supone respeto y cierta distancia; ahora, al nivel de la mirada, transmite cercanía y cotidianidad. La piedra policromada, que guarda restos de una luz y color que se han suavizado con los siglos, parece respirar con cada visitante. La escena deja de ser un relato lejano de otro tiempo para convertirse en un instante que se comparte: la encarnación de la Palabra, el “sí” de la Virgen, la manifestación del misterio divino se perciben ahora como algo cercano y tangible, casi como si se produjera frente al espectador, en el mismo espacio que él ocupa.

Colocar las esculturas a la altura del espectador permite redescubrir detalles que en la Colegiata resultaban más difíciles de percibir. La delicadeza de los pliegues, la sutileza de las manos y los rostros, la serenidad de la Virgen, que ya lleva en su vientre a Dios, se revelan de manera más íntima. Toro, viaja con su historia y su arte a Zamora y se suma a otras obras para que así los visitantes de "EsperanZa", tengan la oportunidad de experimentar un encuentro directo con la espiritualidad, en el que el arte y la fe se vuelven accesibles, cotidianos y cercanos.

Alejandra Bonel García / Fernando Esbec

Pero más allá de la percepción estética, el hecho de situar las esculturas a pie de calle establece una conexión profunda entre el arte y la experiencia humana. La contemplación de estas imágenes permite que cada visitante se sienta parte de la escena, que el misterio de la Anunciación deje de ser una representación distante y se convierta en una experiencia personal, íntima, capaz de tocar la vida cotidiana. El arte deja de ser solo un objeto que admirar y se transforma en un puente que une historia, espiritualidad y emoción humana.

Cabe recordar que su estancia en Zamora es temporal. Estas tallas pronto retornarán a su lugar original y propio en la Colegiata de Toro, a su pedestal elevado que las vio nacer como guardianas silenciosas de la nave central. En ese sentido, su paso por la exposición puede entenderse como un breve viaje, un descenso del cielo a la tierra, en el que su altura celestial se convierte en cercanía humana, para luego volver a ocupar su sitio entre el cielo y la piedra, donde siempre pertenecieron. Este viaje permite que la devoción, la contemplación y la experiencia estética se mezclen de manera íntima, antes de que regresen a la solemnidad de su hogar histórico.

Rostro del arcángel Gabril y perfil de la Virgen de la Anunciación de la Colegiata de Toro. Imagen tomada en Las Edades del Hombre de Zamora 2025. / José Luis Fernández

Ver estas imágenes a pie de calle es descubrir la esencia de Toro: una ciudad donde la historia, la espiritualidad y el arte dialogan directamente con espectadores ocasionales y con residentes, recordándonos que lo divino puede tocar la vida cotidiana acercándose a nuestra altura. Volverán a su “cuna”, ese espacio original y único que es la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, para que su mirada siga sobrevolando la vega toresana desde el Espolón.

Esta iconografía de la Virgen preñada es teológicamente profunda: muestra el momento en que el anuncio y la encarnación coinciden. No busca el dramatismo, sino la presencia misteriosa del instante divino: la Palabra hecha carne. Por eso la Virgen aparece ya encinta, plena de Dios, convertida en sagrario. La piedra se vuelve oración: es el “sí” eterno de la humanidad a su Creador, el umbral donde el cielo toca la tierra. La piedra, suavemente policromada, respira aún aquel instante en que el Verbo se hizo carne sin ruido ni estrépito, como una luz que desciende al fondo del alma.

Se suma así, con otras muchas y muy buenas obras, a que la exposición "EsperanZa" convierta la contemplación en experiencia, y la obra en un encuentro vivo con la humanidad que la observa.

Es un buen viaje.