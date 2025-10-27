El legado de Herminio

CARTAS

Ayer domingo, 26 de octubre, comenzó la temporada de caza con galgo en nuestro pueblo. Esta temporada mi tío Herminio cazará en un coto lleno de estrellas, nubes y un gran sol. Ahora volverá a cazar con su hermano Paco y a correr con su Bandera, Perdigón, Purdi. Que se preparen las liebres que allí estén.

En estos días de tristeza he vuelto a recordar como nos inculcaste lo que significaba para la familia Calleja la caza, la crianza del galgo y como se disfrutaba del campo. En aquella época, ya más de 35 años, desde el pueblo salíamos unos andando y otros a caballo hacía el lugar que habías elegido. Para ello tenías muy en cuenta la climatología, el estado del terreno o de donde venía el aire. En el transcurso de la mano no faltaba tu fandango, granaina, poesía, refrán o ese "juntos como hermanos" para que no se abriese mucho la mano. También nos enseñabas a "tirar la vista al suelo" ofreciéndonos a Javi y a mi 5 pesetas por liebre vista en la cama o simplemente haciéndonos una pregunta: "¿Porqué casi siempre las ven los mismos?". Nunca olvidaré el día que hice un hattrick con tres asistencias tuyas, "arrímate a lo rojo, metete en la vertedera y no dejes ese testerico".

También eras un sabio del mundo del galgo. Tus comentarios sobre la collera que acababa de correr eran muy ilustrativos, "mirar como mete riñones", "va a frenar a Francia" o "vaya boca tiene". La última pregunta que te hice el otro día en el hospital me la respondiste como siempre: "¿Qué tiene que tener un galgo para ser bueno?" y abriendo los ojos y agarrándote cada dedo de tu mano me dijiste: "corazón, velocidad, vista, freno y boca".

Te echaré mucho de menos e intentaré transmitir a los que vienen todo lo que me enseñaste. Si ves que no lo hago bien pégame un susto levantando una rabona donde siempre me dijiste.

Raúl Herrero Vega