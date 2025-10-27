El lapsus de Yolanda

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

Me atrevería a decir que, más que lapsus, la vicepresidenta tiene verdaderas lagunas mentales. La última ha logrado viralizar una frase que quedará para siempre en los anales de la Historia de la incapacidad política. Sus meteduras de pata constantes deberían hacerla desistir, pero Yolanda Díaz es incombustible al desaliento, a los errores, a los lapsus, a las meteduras de pata, a los deslices, a las tontunas, a todas esas lacras que la adornan.

Ya sé que es republicana y comunista pero se ha convertido en la reina de los memes, la favorita de las redes sociales donde tanto juego sigue dando. En esta nueva ocasión, algo la traicionó, el inconsciente, lo es en grado sumo, el subconsciente o los dos a la vez. Lo cierto y verdad es que, mientras se dirigía a Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en su intervención dejó una frase que ni Groucho Marx la supera: "Queda gobierno de corrupción para rato". Obviamente quería decir, pienso yo, "queda gobierno de coalición para rato". La verdad, la realidad, la confundió.

Aplausos y carcajadas por parte de la bancada popular, no le faltaron. No crea usted que se amilanó ni nada parecido, reconoció el lapsus, pero como esta gente nunca tiene la culpa ni de sus errores, porque siempre son los otros, se despachó al día siguiente criticando duramente el tono de las sesiones de control en la Cámara Alta, alegando: "Es imposible tomarse en serio las sesiones de control: estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos…". La sola presencia en la Cámara de Díaz provoca la hilaridad, invitando a los senadores a no tomarse en serio sus peroratas.

No contenta con su alegación, apostilló, por supuesto en la red social que tanto le gusta, que los senadores del PP son "unos maleducados". Ya ve, cabría aplicar aquí aquello de, "le dijo la sartén al cazo…". Lo cierto es que si Junts no decide lo contrario, efectivamente, queda "gobierno de corrupción" para rato. Lo que en otros países del entorno europeo se resuelve con dimisiones, cárcel y nuevas elecciones, en España es un acicate para continuar en la brecha, gracias a todos los que van a gusto en la burra y que son cómplices de la situación.