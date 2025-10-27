Escribir y viajar en otoño

Ya está aquí el otoño y se acerca noviembre que, como escribió Claudio Rodríguez, "es el mes que más quiero". Ya sabe el lector de LA OPINIÓN que Luis M. Esteban, uno de mis maestros, es un habitual de este periódico. El otro día contaba aquí mismo sus primeras veces en esta tierra, hace ya varias décadas, así como su último viaje, este mismo otoño, para solidarizarse con los habitantes y empresarios de la zona. El mensaje de Luis es impecable: "Es tiempo de acompañar a quienes han sufrido y, en especial, a quienes casi siempre son olvidados en las tragedias: los que nos acogieron en sus alojamientos, bares, restaurantes, comercios y los artesanos. Y hay que hacerlo con nuestra presencia y nuestro gasto…". Y algo así pensaba yo también: las ayudas de la Junta de Castilla y León están llegando con rapidez, tema que se agradece, pero está claro que esto no va solo de ayudas públicas. Esto va, también, de solidaridad con quienes han sufrido el peor agosto en décadas: los que nos prestan servicios cada vez que vamos y consiguen mantener abiertos sus negocios durante todo el año, para que los visitantes ocasionales los disfrutemos cuando vamos. Por eso, le sugiero que se plantee alguna escapada a las zonas que han sufrido el azote del fuego estos últimos años: Sanabria, la Culebra, los valles de Benavente… consumir allí y mostrar un paisaje que ya se va sobreponiendo al fuego es lo mejor que podemos hacer los ciudadanos para poner nuestra mano en el hombro de los que sufrieron…

Recordaba, al leer a Luis, que nos reencontramos también un noviembre lejano, poco después de haber sido yo su alumno, hará treinta años este otoño. Luis era un hombre inquieto y articuló en derredor suyo, al inicio del curso 95/96, un grupo de estudiantes apasionados por la literatura y lectores empedernidos casi todos ellos. Durante la vendimia de aquel año nos juntamos y comenzamos a escribir y a compartir lo narrado cada viernes por la tarde en la Academia donde Luis impartía clases. Allí perdimos la vergüenza de leernos unos a otros en voz alta, aprendimos a hablar de libros en un mundo que tampoco los apreciaba demasiado y se fueron fraguando amistades que, después de tantos años, siguen presentes en nuestras vidas: Miguel Ángel Moreno, Bibiana Burrull o Jorge Jimeno son algunas de las personas que formaron aquel grupo que, lógicamente, tenía que llevar el otoño en el nombre. De aquellos viernes surgieron un par de libros ("Verso y prosa" fue el primero, si no recuerdo mal, en 1996, y "Con el viento de las palabras" al año siguiente), además de algún poemario a cargo del propio Luis.

El grupo terminó disolviéndose, más por el paso del tiempo que por problemas entre sus miembros. El otoño dio paso al invierno y ahora recuerdo, oteando aquel pasado, aquella enseñanza de Luis en clase: "qué despacio pasan los días y qué rápido pasan los años". Varios de nosotros nunca perdimos el contacto. Suena Sabina en la radio: "Hoy como caliente, pago mis impuestos, / tengo pasaporte. / Pero, algunas veces, pierdo el apetito /y no puedo dormir". Hoy Luis, ya lejos de la primera línea laboral, escribe y colabora con LA OPINIÓN y, aunque toledano de nación, es ya más un sanabrés en la diáspora que otra cosa. Algunos de los miembros de aquel Grupo Otoño seguimos escribiendo, porque seguimos creyendo en el poder articulador que los medios de comunicación tienen en cualquier sociedad libre.

Por eso, además de dejarme llevar por la nostalgia, aprovecho esta tribuna, que la liberalidad de la directora del periódico me ofrece, para recordarles que una buena manera de luchar contra el fuego es, parafraseando a Luis, cenar, el próximo sábado en cualquier establecimiento hostelero de nuestra comarca. Y lo hago haciendo mías las palabras del maestro portugués Eduardo Lourenço, quien cuando hablaba de este país rayano sostenía que "en esa tierra de frontera viví como si estuviera en un pequeño paraíso".

No se lo pierda, caro lector.