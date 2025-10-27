Para la Casa Real Zamora es invisible

En la cosa del fútbol no hemos pasado de ocupar la tercera categoría en el ranking nacional; en el baloncesto la segunda; en balonmano, aunque solo haya sido de manera fugaz, llegamos a obtener la máxima jerarquía en dos ocasiones. Tenemos un importante patrimonio cultural, ya que Zamora cuenta con el mayor número de iglesias románicas del mundo. Un río generoso. En resumen, tenemos una ciudad coqueta y entretenida. Es cierto que en lo relacionado con la producción solo disponemos de un número limitado de grandes empresas, y en estudios universitarios lo justo para apañarnos. Tenemos lo que tenemos. Pero bien haya sido por una cosa o por otra, no solemos ocupar los primeros puestos en muchos otros aspectos. Debe ser por eso, por lo que, para la Casa Real somos invisibles. Prueba de ello es que no asistió ninguno de sus miembros a la inauguración de "Esperanza", el nuevo evento de "Las Edades del Hombre". Aunque solo fuera por aquello de no ser intérpretes de una velada discriminación deberían haberlo hecho.

Y es que, en la edición anterior, en 2024, el evento número XXVII celebrado en Villafranca del Bierzo contó con la presencia del Rey Felipe VI; de la misma manera que lo hizo en el precedente, celebrado en Plasencia en 2022; y en el anterior, en Burgos, en 2021.

Ya en "Remenbranza", en 2001, cuando "Las Edades del Hombre" se celebraron por primera vez en Zamora, la representación de la Casa Real fue protagonizada por la número cinco de la familia, la infanta Cristina. Quizás fuera aquello un síntoma de lo que ha llegado a ocurrir ahora. Fue cuando aún reinaba Don Juan Carlos I.

Se mire como se mire, lo de no venir el día de la inauguración ningún miembro real a alguien podría sonarle a ninguneo, o a olvido. Algo a lo que, desafortunadamente, estamos acostumbrados. Porque lo de argumentar que existían problemas de agenda para no poder asistir, es difícil de ser digerido; entre otras cosas porque la celebración del evento se conocía desde hacía mucho tiempo. Y, por otra parte, haber adelantado o atrasado unos días la fecha de la inauguración, para adaptarse a la agenda de la Casa Real, es de suponer que no hubiera constituido ningún drama para la Fundación.

En el caso de haber llegado a participar el Rey, además de haberle dado un mayor realce al acto, le hubiera aportado una difusión a nivel nacional que habría ayudado a promocionarla. Solo la reina emérita, Doña Sofía, ha venido por aquí a hacernos una visita. Lo hizo un día cualquiera.

No se debe poner en duda que la Fundación de "Las Edades del Hombre" habrá hecho los deberes a tiempo, pues su dilatada experiencia, al haber organizado veintisiete exposiciones, no invita a pensarlo. Por eso, parece un poco extraño que nada haya dicho al respecto. Claro que tampoco parece ser muy locuaz a la hora de explicar las cosas. De hecho, hace unos años, siendo alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, la Fundación llegó a un acuerdo, merced al cual, se iba a instaurar en Zamora un taller de restauración de las piezas artísticas con las que cuenta la Iglesia en esta comunidad autónoma. Antes se había dicho que iba ser una subsede. Y antes aún, que sería la nueva sede permanente de "Las Edades del Hombre". Pero la actuación de la Junta de Castilla y León, con su presidente Herrera, dio al traste con aquello. Fue otro ninguneo a Zamora. Y es que la alcaldesa lo había anunciado a bombo y platillo. Pero se le olvidaron sus palabras, aquellas en las que había afirmado de manera rotunda que "todo estaba hecho", y que si surgía algún problema movilizaría a la gente haciendo lo que fuera menester para apoyar el proyecto. Pero ni se instauró ese taller, ni se movió un solo dedo para reclamarlo. Y la Fundación, al parecer, como ocurre en algunas cofradías de Semana Santa, hizo voto de silencio.

En el Monasterio de Santa María de Valbuena ubicado en el pueblo de San Bernardo (provincia de Valladolid) continúa desarrollándose esa importante labor, de la que la propia Fundación informa en su página web, diciendo que un tercio de las cinco mil piezas de las que dispone la Iglesia ya han pasado por allí para ser restauradas

Menos mal que la experiencia es un grado. Así que no hay porqué poner en duda que la Fundación sacará adelante a "Esperanza".

"¡Gensanta!", que diría Forges.