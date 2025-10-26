N-122, la historia de sucesivas negligencias gubernamentales

Cruce en la N-122 / CHANY SEBASTIAN

La N-122, que conecta Zamora con la frontera portuguesa, es un eje viario fundamental para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, su conversión en autovía ha sido históricamente relegada a un segundo plano por los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE. El desdoblamiento de la carretera nacional hasta Portugal es una demanda que ha resonado en cada rincón de la provincia durante años. Esta vía, que une el corazón de Zamora con La Raya, es un eje vital para la movilidad, pero su condición actual plantea serios riesgos para quienes la recorren. A pesar de ser un punto de encuentro estratégico entre ambos países al facilitar el tránsito de personas y mercancías, su diseño obsoleto y su tráfico creciente han convertido este trayecto en un extenso punto negro que se ha cobrado la vida de 200 personas en 32 años.

Los sucesivos gobiernos parecen haber olvidado que en 1993 el desdoblamiento de la N-122 fue declarado de "Interés Estratégico". Desde entonces, el proyecto acumula polvo en los despachos ministeriales mientras los 72 kilómetros que faltan por ejecutar han dejado familias destruidas por accidentes de tráfico en 26 pueblos de la zona. A lo largo de los años, varios Ejecutivos han discutido la necesidad de invertir en la infraestructura viaria. Sin embargo, las propuestas de actuación han quedado en palabras vacías. Las promesas se han anunciado en momentos clave, pero los resultados son nulos, y los zamoranos se sienten frustrados y abandonados. Conductores y familias han sufrido las consecuencias de una vía peligrosa, donde la falta de arcenes, la escasa visibilidad y las cerradas curvas son el pan nuestro de cada día.

El riesgo que representa esta carretera también se traduce en un impacto negativo en la economía local. La inseguridad vial desincentiva el turismo y la inversión en la provincia, y afecta a sectores que podrían beneficiarse de un mejor acceso contribuyendo al desarrollo social y económico de Zamora. No se trata simplemente de una cuestión de infraestructuras, sino de una defensa del acceso a un transporte seguro y eficaz. La transformación de la N-122 en autovía requiere un compromiso real, así como la asignación de fondos adecuados que permitan llevar a cabo este proyecto tan necesario. Volver la vista hacia Zamora y sus necesidades es una responsabilidad que no debe ser ignorada.

La inseguridad vial desincentiva el turismo y la inversión en la provincia, y afecta a sectores que podrían beneficiarse de un mejor acceso contribuyendo al desarrollo social y económico de Zamora

Es el momento de que todos los actores políticos escuchen esta demanda y actúen de manera decidida. La seguridad en las carreteras es un derecho inalienable, y los zamoranos merecen más que promesas vacías acción y compromiso. La reivindicación para convertir la N-122 en autovía hasta Portugal es un clamor que crece cada día entre los zamoranos, no solo por la necesidad de garantizar la seguridad vial, sino también por el deseo de avanzar hacia un futuro con mejores conexiones y oportunidades. Los intereses políticos a menudo juegan un papel crucial en la asignación de recursos. Los gobiernos suelen priorizar aquellos proyectos que pueden traducirse en votos en las próximas elecciones. Dada la dispersión poblacional de Zamora y su tradicional apoyo a partidos que no siempre tienen representación directa en el gobierno central, la N-122 se convierte en una posible acción de baja carga electoral. Esto lleva a que otros proyectos en áreas más estratégicas y rentables desde el punto de vista electoral reciban mayor atención y recursos.

La falta de visibilidad política está ligada a la desatención de la N-122. Las infraestructuras viales ganan en valoración cuando están asociadas a grandes proyectos o a iniciativas que atraen la atención mediática y pública. La nacional que conecta a Zamora con Portugal, al ser una carretera menos transitada en comparación con otras rutas nacionales, no ha logrado captar el interés necesario para que se convierta en una prioridad. Políticamente, da la sensación de que no renta invertir en una carretera que no genera ruido mediático, lo que ha llevado a que los responsables políticos eviten abordar el tema en sus agendas. Esta vía de comunicación es claro ejemplo de las deficiencias en la forma en que se gestionan las prioridades gubernamentales. Un enfoque más inclusivo y centrado en las necesidades locales podría transformar la N-122 en un símbolo de progreso, seguridad y desarrollo para Zamora. Sin embargo, solo será posible si se logran superar los obstáculos políticos, económicos y sociales que han perpetuado su relegación. Es imperativo que los zamoranos continúen haciendo oír su voz y demandando acciones concretas, porque su seguridad y su futuro dependen de ello.